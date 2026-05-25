No son las margaritas: la planta de colores irresistibles que llena de vida el jardín y atrae mariposas

Llenar de flores la terraza o el jardín es el recurso infalible para transformar por completo cualquier espacio exterior. Para eso, la mayoría acude a margaritas o petunias, sin embargo, existe una planta que es muy recomendada: la zinnia (Zinnia elegans).

Esta especie anual se destaca por una paleta de colores espectacular que va desde los rojos intensos y rosados vibrantes hasta amarillos, naranjas y blancos puros. Sus llamativas coronas de pétalos no solo aportan un impacto visual inmediato, sino que se convierten en las protagonistas absolutas de cualquier rincón sin exigir a cambio horas de mantenimiento.

La zinnia es una planta perfecta tanto para principiantes como para quienes buscan un jardín vivo pero no tienen demasiado tiempo. Son sumamente resistentes al calor y extienden su espectáculo cromático desde los primeros días de la primavera hasta bien entrado el otoño.

Además, son imanes naturales para mariposas y polinizadores, lo que llenará de vida el hogar.

Para mantenerlas perfectas, solo hay que seguir estas pautas básicas. Necesitan una ubicación a pleno sol para desarrollarse con fuerza. En el caso del riego, debe mojarse solo solo cuando el sustrato esté seco al tacto, evitando siempre el encharcamiento.

Se aconseja retirar las flores que se vayan marchitando; este pequeño gesto estimula la aparición de nuevos brotes. Al ser una planta anual, su ciclo de vida termina en un año. Sin embargo, cuando sus flores se sequen, se pueden recolectar las semillas de los pétalos, guardarlas y plantarlas la próxima primavera para reiniciar el ciclo a coste cero.