A los 40 años debes comer estos alimentos sin falta

El cuerpo cambia después de los 40 años . Muchas personas notan menos energía , digestiones más pesadas, pérdida de masa muscular y cambios en la piel o el descanso. Por eso, a partir de los 40, la alimentación deja de enfocarse solo en el peso. Estos alimentos empieza a tener sentido.

El pescado graso aparece entre las principales recomendaciones. Salmón, sardinas y caballa aportan omega 3 , relacionado con la salud del corazón y el cerebro. Además, ayudan al organismo durante procesos inflamatorios y forman parte de muchas dietas asociadas a un envejecimiento saludable.

Estos alimentos son los que tienen más proteínas Foto: Shutterstock

Estos alimentos son los que tienen más proteínas Foto: Shutterstock

Las proteínas también toman otro valor después de los 40. Huevos, yogur griego, pollo y legumbres ayudan a mantener la masa muscular, algo que empieza a perderse con el paso del tiempo. Comer suficiente proteína también da más saciedad y ayuda a sostener la energía durante el día.

Las verduras de hoja verde ocupan otro lugar importante. Espinaca, acelga y kale contienen hierro, calcio y fibra. Estos nutrientes ayudan a los huesos, el tránsito intestinal y la salud general. Además, aportan antioxidantes relacionados con el cuidado celular y el envejecimiento.

Estos frutos secos serán tus aliados para mantener la piel firme y las articulaciones en movimiento. Foto: Freepik Estos frutos secos serán tus aliados para mantener la piel firme y las articulaciones en movimiento. Foto: Freepik

Más alimentos

Las frutas rojas también ganaron espacio en la alimentación de adultos mayores de 40 años. Frutillas, arándanos y cerezas contienen compuestos antioxidantes asociados a la memoria y al cuidado cardiovascular. Por eso aparecen cada vez más en desayunos y colaciones.

Otro alimento recomendado es la avena. Tiene fibra soluble, ayuda al control del colesterol y genera mayor sensación de saciedad. Muchas personas la eligen para desayunos más completos durante etapas donde el metabolismo cambia y el aumento de peso se vuelve más frecuente.

Los frutos secos también suman beneficios. Nueces y almendras aportan grasas saludables, magnesio y proteínas. Consumidos en cantidades moderadas ayudan a la salud cardiovascular y al funcionamiento del sistema nervioso.