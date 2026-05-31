Netflix tiene un drama épico con una emocionante historia

La película volvió a ganar reproducciones en Netflix con una historia intensa, personajes fuertes y un relato histórico con grandes escenarios.

Esta historia nunca pasa de moda. Algunas películas siguen atrapando por sus personajes, sus conflictos y la fuerza de su relato. Eso ocurre con Ben-Hur, una producción disponible en Netflix para los amantes de los dramas históricos, batallas épicas y relatos cargados de dolor, venganza.

El drama histórico que volvió a captar miradas en Netflix La historia sigue a Judah Ben-Hur, un príncipe judío de Jerusalén acusado de traición por Messala, su hermano adoptivo y oficial del Imperio Romano. Después de perder su libertad y ser separado de su familia, comienza un largo camino marcado por el sufrimiento y el deseo de regresar para enfrentar a quien destruyó su vida.

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