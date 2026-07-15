Netflix: el thriller que eleva el ritmo cardíaco y se ve de un tirón

En Netflix, la tensión de "Culpable" mantiene al espectador al borde del asiento. La película protagonizada por Jake Gyllenhaal atrapa por su ritmo y trama.

Muchas veces los thrillers llenos de acción y tensión nos brindan momentos ideales para maratonear, y este es el caso de Culpable, disponible en Netflix. Se trata de una película de 2021 protagonizada por Jake Gyllenhaal, cuya actuación logra que sus 90 minutos se pasen demasiado rápido.

En el film seguimos la historia de Joe Baylor, un policía que ha sido acusado de homicidio y que, mientras espera su veredicto, fue removido de las calles para atender llamados telefónicos de emergencia. Lo que parece ser un trabajo de rutina que lleva con mucho pesar cambia por completo cuando recibe una llamada de una mujer que alcanza a darle a entender que está secuestrada.

Poco a poco, en pequeñas dosis, la película irá revelando qué hay detrás de este secuestro y también del caso que persigue al protagonista.

La historia detrás de la película La película tuvo buenas repercusiones gracias a la actuación de Jake Gyllenhaal, pero también a la dirección de Antoine Fuqua y al guion de Nic Pizzolatto, encargado de otros éxitos como True Detective. Además, este thriller, aunque muchos no lo sepan, es un remake de una película danesa llamada The Guilty que también recogió buenas críticas.

Culpable está disponible en el catálogo de Netflix y es una excelente opción para quienes buscan un thriller de suspenso con una duración corta, ideal para ver de una sola vez.