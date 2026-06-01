Si tienes el intestino inflamado, estos alimentos ayudan más de lo que imaginas

El intestino inflamado afecta a millones de personas y los síntomas suelen empeorar en invierno o durante épocas de estrés. Hinchazón, dolor abdominal, gases y pesadez aparecen incluso después de comidas simples. Por eso, muchos especialistas recomiendan alimentos suaves y fáciles de digerir.

La calabaza cocida figura entre las opciones más elegidas para personas con molestias digestivas. Tiene fibra suave y resulta liviana para el estómago. Además, aporta vitamina A y agua, dos factores que ayudan al equilibrio digestivo cuando el intestino está sensible o irritado.

La zanahoria cocida también aparece en muchas dietas digestivas. Cocida pierde dureza y se vuelve más fácil de procesar. Su contenido de antioxidantes ayuda al organismo y suele generar menos pesadez que otros vegetales crudos durante períodos de inflamación intestinal.

Otro alimento recomendado es el calabacín hervido o al horno. Tiene alto contenido de agua y una textura suave que favorece digestiones más livianas. Muchas personas lo consumen durante cuadros de gastritis, colon irritable o inflamación abdominal porque no genera tanta carga digestiva.

Calabacines rellenos de carne y verduras: una comida fácil y deliciosa Foto: Shutterstock Calabacines rellenos de carne y verduras: una comida fácil y deliciosa Foto: Shutterstock

La manzana cocida también gana lugar en este tipo de alimentación. Al cocinarla, su fibra cambia y resulta menos agresiva para el intestino. Además, aporta pectina, una sustancia que ayuda al tránsito intestinal y da sensación de alivio en cuadros digestivos leves.

Entre las proteínas más recomendadas aparecen las sardinas y el caldo de huesos. Las sardinas contienen omega 3, relacionado con procesos inflamatorios más bajos en el organismo. El caldo de huesos, por otro lado, aporta colágeno y minerales que muchas personas consumen durante etapas de recuperación digestiva.