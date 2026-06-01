El olor a humedad en la ropa tiene solución y miles ya usan este truco en invierno

Con estos trucos, pequeños cambios y productos simples, lograrás que la ropa vuelva a sentirse limpia de verdad.

La humedad se mete en la ropa más rápido de lo que muchos creen. En invierno, la falta de sol y los ambientes cerrados hacen que las prendas queden con olor feo incluso después del lavado. Toallas, buzos y frazadas son las más afectadas. Esta es una forma simple de quitar ese aroma que queda atrapado.

El truco del bicarbonato que muchos usan en invierno Uno de los métodos más usados para eliminar el olor a humedad consiste en agregar una taza de bicarbonato de sodio durante el lavado. Este producto ayuda a neutralizar olores fuertes y deja las prendas con sensación más fresca. Además, sirve para ropa blanca, oscura y telas gruesas que tardan más tiempo en secarse.

Bicarbonato de sodio Bicarbonato de sodio istockphoto

Especialistas en limpieza del hogar recomiendan lavar la ropa apenas termina el ciclo del lavarropas. Cuando las prendas quedan húmedas durante horas dentro del tambor, el olor aparece rápido. En días fríos, esto ocurre más seguido porque muchas personas dejan la ropa hasta el día siguiente.

También ayuda tender las prendas en lugares ventilados, aunque no haya sol. Abrir una ventana durante algunas horas hace diferencia. El aire circula y evita que la humedad quede atrapada entre las fibras. En departamentos pequeños, muchas personas usan ventiladores para acelerar el secado durante el invierno.