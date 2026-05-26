Limpieza: la mezcla casera que elimina las manchas amarillas de la ropa blanca

La mezcla viral que elimina las manchas amarillas sin usar lavandina. Así dejan impecables las prendas blancas con solo tres ingredientes.

La ropa blanca no perdona el paso del tiempo. Las manchas amarillas aparecen en remeras, camisas y sábanas casi sin aviso. El sudor, el desodorante y hasta el agua dejan marcas difíciles de sacar. Sin embargo, existe una fórmula casera que volvió viral en redes por un motivo simple: deja las prendas más limpias.

El truco casero que revive la ropa blanca Muchas personas dejaron de usar lavandina porque desgasta las telas y deja olor fuerte. Frente a eso, una mezcla hecha con jabón neutro, bicarbonato y peróxido de hidrógeno empezó a ganar espacio entre los trucos más buscados para recuperar ropa blanca.

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El primer paso consiste en rallar una pastilla de jabón neutro dentro de un recipiente grande. Luego hay que sumar bicarbonato de sodio y media botella de peróxido de hidrógeno al 3%. Esa combinación ayuda a aflojar las manchas amarillas y elimina olores atrapados en la tela.