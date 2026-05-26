El cargador del celular se calienta: esto es lo que nunca tienes que ignorar

El calor excesivo nunca debe pasar desapercibido. Un cargador de celular en buen estado apenas se entibia durante el uso.

Usar siempre un cargador original y proteger el dispositivo del calor son prácticas esenciales para cuidar la batería desde el inicio.

No es normal que el cargador queme al tocarlo. Muchas personas notan que el adaptador o el cable del celular se calientan durante la carga y creen que no pasa nada. Aunque cierta temperatura es habitual, el exceso de calor puede indicar fallas, desgaste o un riesgo para el teléfono y hasta para la seguridad dentro de casa.

Las señales que alertan sobre un cargador en mal estado Los cargadores generan calor mientras funcionan. Sin embargo, cuando el calor es excesivo o aparece un olor extraño, hay motivos para prestar atención. Uno de los problemas más comunes tiene relación con cables dañados o adaptadores de mala calidad. Los cargadores genéricos, sin certificación, suelen calentarse más y afectan el rendimiento de la batería. También influye el uso del teléfono durante la carga, sobre todo en juegos, videos o videollamadas.

cargador5 La primera regla es usar cargadores originales o de marcas reconocidas. Web

Otro error frecuente aparece al dejar el celular cargando sobre la cama, almohadas o frazadas. Las superficies blandas atrapan el calor y dificultan la ventilación. Por eso se recomienda apoyar siempre el dispositivo sobre mesas, escritorios o lugares firmes.

La suciedad dentro del puerto de carga también genera problemas. El polvo acumulado dificulta la conexión y obliga al cargador a trabajar más de lo normal. En algunos casos aparecen cargas lentas, cortes repentinos o temperaturas elevadas en pocos minutos.