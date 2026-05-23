Por qué se calienta el cargador del celular y cómo evitarlo, según los fabricantes

Es normal que el celular o el cargador levanten temperatura durante la carga, sobre todo con sistemas rápidos o usando aplicaciones exigentes. Sin embargo, los fabricantes advierten que ciertas situaciones indican un problema o aceleran el desgaste del dispositivo. Entender estos límites es clave para proteger la vida útil de tu batería.

Tanto Huawei como Samsung explican que parte de la energía utilizada durante el proceso se transforma inevitablemente en calor. Sin embargo, factores externos como las altas temperaturas ambientales, el uso de accesorios no originales o una mala ventilación pueden empeorar drásticamente la situación.

Desde Huawei explican que el cargador disipa calor de forma natural mientras transforma el voltaje y la corriente necesarios para alimentar el teléfono o la tablet. Según la compañía, esto forma parte del funcionamiento normal del dispositivo.

Sin embargo, la marca aclara que la temperatura puede aumentar peligrosamente cuando se activa la carga rápida, el ambiente es muy caluroso, hay otras fuentes de calor cerca o el cargador se encuentra en lugares con poca ventilación.

Ante esto, Huawei asegura que sus equipos cuentan con sistemas de protección térmica que detienen automáticamente la carga si detectan un exceso de calor. Para evitarlo, sus recomendaciones más importantes son colocar el cargador en espacios ventilados, evitar cubrirlo mientras está enchufado, no usar accesorios dañados y acudir al servicio técnico si el calor es anormal.

cargador3 Las altas temperaturas y la mala ventilación pueden aumentar el calor del cargador. Imagen extraída de la web

Las advertencias de Samsung

Por su parte, Samsung advierte que el calentamiento también se genera por el uso de cables no originales, conectores sucios o la utilización de aplicaciones pesadas mientras el celular está conectado a la corriente.

Según la empresa coreana, el dispositivo eleva su temperatura más fácilmente si se usa para juegos, streaming, grabaciones prolongadas, transferencias de datos, navegación GPS o con el brillo de la pantalla al máximo mientras recibe energía.

Finalmente, la marca recomienda evitar terminantemente cargar el celular sobre la cama, sillones, bolsos o lugares cerrados donde el calor no pueda disiparse correctamente, advirtiendo que el uso del teléfono en zonas con mala señal incrementa todavía más este problema.