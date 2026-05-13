Si aparece un punto verde o naranja en tu celular, esto es lo que significa

Aunque usamos el celular todos los días, muchas de sus funciones siguen siendo desconocidas para la mayoría. Una de ellas es la aparición de un pequeño punto verde o naranja en la parte superior de la pantalla. Tanto en Android como en iPhone, estos indicadores forman parte de las herramientas de privacidad y seguridad que alertan cuando una aplicación está utilizando la cámara o el micrófono del dispositivo.

Estos puntos funcionan como alertas de privacidad incorporadas por las compañías tecnológicas para darle más control a los usuarios sobre las aplicaciones que usan a diario. Gracias a esta herramienta, el teléfono puede avisar en tiempo real cuando una app accede a funciones sensibles del dispositivo .

El punto verde indica que una aplicación está utilizando la cámara del teléfono. En algunos dispositivos también puede señalar que la cámara y el micrófono están activos al mismo tiempo. Suele aparecer cuando:

Qué significa el punto naranja

El punto naranja aparece cuando una aplicación está utilizando el micrófono del dispositivo. Esto puede ocurrir mientras:

Se envían mensajes de voz.

Se realiza una llamada telefónica.

Se usa el asistente virtual.

Una app graba sonido en segundo plano.

punto verde2 Android y iPhone incorporaron estos indicadores para avisar cuándo una aplicación usa funciones sensibles del dispositivo. Web

Qué hacer si aparece sin motivo

Si el punto verde o naranja aparece cuando no se está utilizando la cámara ni el micrófono, es recomendable prestar atención. Según especialistas en tecnología, esto podría indicar que alguna aplicación está accediendo a esas funciones en segundo plano. En esos casos, lo ideal es revisar los permisos otorgados a las apps instaladas y desactivar aquellos accesos que no sean necesarios.