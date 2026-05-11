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La psicología explica por qué cada vez más personas abandonan el celular y vuelven a las agendas de papel

Anotar los eventos importantes en papel ayuda a organizarse sin notificaciones, mejora la memoria y reduce el estrés.

Marla Ferrón

La psicología advierte sobre los beneficios de usar una agenda de papel.&nbsp;

La psicología advierte sobre los beneficios de usar una agenda de papel. 

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Con el boom de los celulares, muchas personas comenzaron a anotar eventos importantes en calendarios digitales. Sin embargo, todavía hay quienes prefieren las agendas y los almanaques físicos para organizar sus días, y la psicología tiene una explicación para esto.

Las agendas y almanaques convierten algo abstracto como el tiempo en un espacio físico y visual que el cerebro procesa con mayor facilidad. En una página de papel, la semana tiene un principio y un final, con lugares asignados para cada actividad, lo que permite una visión panorámica que las pantallas no siempre logran replicar.

Esta forma de planificación activa diferentes zonas del cerebro vinculadas a la memoria y la comprensión. Al escribir a mano, el cerebro genera una representación visual de la información y crea un recordatorio mucho más efectivo que las notas digitales.

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Las agendas y los almanaques son m&aacute;s efectivos para recordar eventos o fechas.&nbsp;

Las agendas y los almanaques son más efectivos para recordar eventos o fechas.

Qué produce la agenda de papel

Además, escribir a mano obliga a bajar el ritmo y pensar con más claridad qué queremos plasmar en la página, mientras que teclear suele ser una acción automática y veloz que deja menos espacio para la reflexión. Este proceso de escritura consciente puede traducirse en una mejor memoria, menos estrés y una organización más eficiente.

Otro punto clave es que una agenda no emite notificaciones ni distrae con otras aplicaciones. Su única función es ayudar a organizar la rutina, algo que favorece la concentración y reduce la fatiga mental provocada por el uso constante de dispositivos electrónicos.

Los usuarios deben estar atentos a las notificaciones sobre actualizaciones. Foto: Archivo
Seg&uacute;n la psicolog&iacute;a, el celular distrae con notificaciones y no ayuda a crear una huella en la memoria.

Según la psicología, el celular distrae con notificaciones y no ayuda a crear una huella en la memoria.

Asimismo, tachar una tarea cumplida genera una sensación de bienestar y recompensa que refuerza la motivación diaria, una experiencia que el celular todavía no logra imitar por completo.

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