La psicología explica por qué cada vez más personas abandonan el celular y vuelven a las agendas de papel

Anotar los eventos importantes en papel ayuda a organizarse sin notificaciones, mejora la memoria y reduce el estrés.

La psicología advierte sobre los beneficios de usar una agenda de papel.

Con el boom de los celulares, muchas personas comenzaron a anotar eventos importantes en calendarios digitales. Sin embargo, todavía hay quienes prefieren las agendas y los almanaques físicos para organizar sus días, y la psicología tiene una explicación para esto.

Las agendas y almanaques convierten algo abstracto como el tiempo en un espacio físico y visual que el cerebro procesa con mayor facilidad. En una página de papel, la semana tiene un principio y un final, con lugares asignados para cada actividad, lo que permite una visión panorámica que las pantallas no siempre logran replicar.

Esta forma de planificación activa diferentes zonas del cerebro vinculadas a la memoria y la comprensión. Al escribir a mano, el cerebro genera una representación visual de la información y crea un recordatorio mucho más efectivo que las notas digitales.

feriado nacional calendario almanaque Las agendas y los almanaques son más efectivos para recordar eventos o fechas. Meta IA

Qué produce la agenda de papel Además, escribir a mano obliga a bajar el ritmo y pensar con más claridad qué queremos plasmar en la página, mientras que teclear suele ser una acción automática y veloz que deja menos espacio para la reflexión. Este proceso de escritura consciente puede traducirse en una mejor memoria, menos estrés y una organización más eficiente.