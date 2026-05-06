Por qué acariciar a tu perro hace bien: lo que dicen la psicología y la IA

Acariciar a un perro no es solo un gesto de cariño: también tiene efectos reales en el bienestar emocional y físico. Tanto la psicología como los modelos de inteligencia artificial que analizan comportamiento humano coinciden en que este simple hábito puede generar beneficios profundos.

Distintos estudios dentro de la psicología indican que el contacto con animales activa la liberación de oxitocina, conocida como la “hormona del amor”. Esta sustancia está asociada con la reducción del estrés , la sensación de calma y el fortalecimiento de los vínculos afectivos.

Al mismo tiempo, acariciar a un perro puede disminuir los niveles de cortisol, lo que se traduce en menor ansiedad y una sensación general de bienestar.

mascotas Las caricias generan seguridad y tranquilidad también en los perros. Archivo.

El análisis de la inteligencia artificial sobre el vínculo humano-animal

Los sistemas de inteligencia artificial, al procesar grandes volúmenes de datos sobre comportamiento humano y animal, detectan patrones claros: las personas que interactúan regularmente con mascotas tienden a reportar menores niveles de estrés y mayor estabilidad emocional.

No solo las personas se benefician. Los perros también experimentan una sensación de seguridad y bienestar cuando reciben caricias, siempre que se realicen de forma adecuada y respetando sus tiempos. En ese ida y vuelta, el contacto fortalece el vínculo, mejora la convivencia y se convierte en una forma simple pero efectiva de generar bienestar compartido en la vida cotidiana.