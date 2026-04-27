Lo que revela la psicología de las personas que acarician más a sus mascotas

Lo que revela de ti acariciar a tu mascota, según la psicología. Si haces esto con tu mascota, la psicología dice algo fuerte sobre ti.

Acariciar a una mascota va más allá de la ternura. La psicología muestra que este hábito tiene efectos en el cerebro, en las emociones y en la forma de vincularse. No es casualidad que quienes lo hacen con frecuencia tengan ciertos rasgos en común y una forma particular de conectar con el mundo.

Psicología y mascotas Uno de los efectos más estudiados es el impacto en el estrés. Al acariciar a un animal, el cuerpo reduce el cortisol y aumenta la oxitocina, asociada al apego y al bienestar . Esto genera una sensación de calma casi inmediata. Por eso muchas personas buscan ese contacto en momentos de tensión o ansiedad.

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La psicología también vincula este hábito con la empatía. Quienes acarician animales con frecuencia tienden a mostrar mayor sensibilidad emocional y capacidad de conexión con otros . No se trata solo de amor por las mascotas, sino de una forma de relacionarse con el entorno y con las personas.

Otro punto importante es la regulación emocional. Estudios indican que el contacto con mascotas ayuda a estabilizar el estado de ánimo y favorece un equilibrio interno . Incluso se observan mejoras en la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que refuerza esa sensación de tranquilidad.