Psicología: los 5 miedos ocultos de las personas que jamás asumen sus errores.

Miedo al rechazo: Tienen la falsa creencia de que si muestran una debilidad o cometen un error, los demás van a dejar de quererlos o respetarlos. Para ellos, equivocarse equivale a ser abandonados.

Pánico a perder el control: Admitir una falla implica aceptar que las cosas no salieron como querían. Culpar al entorno es su manera desesperada de sentir que todavía tienen el control de la situación.

Terror a la crítica: No toleran que se les marque un error. Su autoestima es tan frágil que cualquier comentario negativo, por más constructivo que sea, lo sienten como un ataque directo a su persona.

Temor a no ser perfectos: Suelen ser personas extremadamente autoexigentes. Tienen un estándar tan alto e irreal sobre sí mismos que reconocer una equivocación destruiría la imagen idealizada que intentan proyectar.