Psicología: los 5 miedos ocultos de las personas que jamás asumen sus errores
¿Conocés a alguien que jamás se hace cargo de sus errores? La psicología revela que no es por egoísmo, sino por cinco profundos miedos inconscientes.
Seguro conocés a alguien que jamás se hace cargo de sus errores. Da igual lo que pase, la culpa siempre es del jefe, de la pareja, del tránsito o del clima. Es fácil tildar a estas personas de egoístas o soberbias, pero la psicología descubrió que, en realidad, detrás de esa coraza se esconde una profunda fragilidad emocional.
No actúan por maldad, sino por puro instinto de defensa. Cuando alguien es incapaz de decir "me equivoqué", lo que se activa son sus alarmas internas.
Psicología: 5 miedos ocultos que dominan a quienes culpan a los demás
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Miedo al rechazo: Tienen la falsa creencia de que si muestran una debilidad o cometen un error, los demás van a dejar de quererlos o respetarlos. Para ellos, equivocarse equivale a ser abandonados.
Pánico a perder el control: Admitir una falla implica aceptar que las cosas no salieron como querían. Culpar al entorno es su manera desesperada de sentir que todavía tienen el control de la situación.
Terror a la crítica: No toleran que se les marque un error. Su autoestima es tan frágil que cualquier comentario negativo, por más constructivo que sea, lo sienten como un ataque directo a su persona.
Temor a no ser perfectos: Suelen ser personas extremadamente autoexigentes. Tienen un estándar tan alto e irreal sobre sí mismos que reconocer una equivocación destruiría la imagen idealizada que intentan proyectar.
Miedo a enfrentar las consecuencias: Hacerse cargo de un error exige madurez para pedir disculpas o reparar el daño. Muchas veces prefieren desviar la atención hacia otro lado para evitar la incomodidad o el castigo.
Entender esto no significa justificar sus malos tratos, pero ayuda a no tomarse sus reacciones como algo personal. En el fondo, no te están atacando a vos; solo están huyendo de sus propios fantasmas.