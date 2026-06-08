El golpe que marcó los últimos meses de María Rosa Fugazot

La reciente muerte de María Rosa Fugazot conmovió al mundo del espectáculo. Más allá de su enorme trayectoria, sus últimos meses estuvieron marcados por el golpe más duro de su vida: el fallecimiento de su hijo, el actor y director René Bertrand .

René murió en junio de 2025, a los 53 años, tras luchar contra una dura enfermedad. Para María Rosa, perder a un hijo significó un dolor que quebró las leyes de la naturaleza y que nunca pudo superar por completo.

Poco después de la pérdida, la actriz habló públicamente sobre cómo transitaba el duelo. En sus propias palabras, se encontraba en "piloto automático" y sentía un vacío físico imposible de llenar. "No puedo gritar, no puedo llorar, no puedo explotar. Es como si tuviera un agujero negro acá, de un balazo de cañón", confesó con profunda tristeza.

A diferencia de lo que vivió con sus padres, a quienes pudo acompañar de la mano hasta el último suspiro, la velocidad de la enfermedad de René no le permitió tener esa misma despedida con él.

María Rosa Fugazot y el refugio en sus nietos

El motor para seguir adelante durante sus últimos meses fueron sus pequeños nietos. La actriz destacó la enorme templanza de los nenes, quienes recordaban a su padre con dibujos, canciones y globos que soltaban al cielo.

María Rosa Fugazot recordó con emoción un tierno gesto de su nieta que la ayudó a sostenerse: "Como no lo tengo a papá, te abrazo a vos, que sos un pedacito de él".

636785660_18557856217023226_5043644912890011987_n María Rosa Fugazot y René Bertrand.

A pesar del desgarro, Fugazot siempre manifestó un profundo orgullo por el hombre que fue su hijo y por el legado de afecto que dejó en su familia y en el ambiente artístico. Hoy, tras la partida de la querida actriz, ambos vuelven a estar juntos.