El desgarrador relato de María Rosa Fugazot tras el fallecimiento de René Bertrand, su hijo

Fue el periodista Federico Flowers quien contó la noticia y reveló la causa del fallecimiento: "El querido René Bertrand falleció de un cáncer que en pocos meses terminó con su vida. No fue de una gripe, como están diciendo, el actor partió en los brazos de su madre María Rosa Fugazot y rodeado de su familia".

Lo cierto es que María Rosa Fugazot decidió romper el silencio en medio del dolor y charló unos minutos con Intrusos (América): "Yo digo que estoy en piloto automático... No puedo gritar, no puedo llorar y no puedo explotar".