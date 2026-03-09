Aseguran que una diputada de La Libertad Avanza habría encontrado el amor en Mendoza: "Joven, rico, estanciero"

Tras una exclusiva fiesta repleta de famosos en la ruta del vino, los rumores apuntan a que una legisladora de LLA regresó "flasheada" con un joven y millonario empresario bodeguero.

Lo que pasa en Mendoza, no siempre se queda en Mendoza. Durante el último fin de semana, una exclusiva fiesta en la tierra del sol y del buen vino se convirtió en el escenario perfecto para lo que podría ser el romance del año.

Según trascendió en las últimas horas, una diputada de La Libertad Avanza (LLA) habría vuelto de la provincia cuyana completamente enamorada de un importante empresario local.

¿De quién se trata? Embed - ¿Virginia Gallardo se enamoro en Mendoza? El evento, que contó con la presencia de varias figuras del espectáculo, tuvo de todo. Las famosas fueron las encargadas de animar la velada, al punto de armar el clásico "trencito" de la mano de la reconocida modelo Virginia Gallardo, quien se robó varias miradas. " Los bodegueros quedaron enloquecidos con ella, que es súper mona y está soltera", confesó Marcela Tauro, quien estuvo presente el fin de semana.

Sin embargo, el verdadero bombazo de la noche no tuvo a la vedette como protagonista principal, sino a una diputada libertaria. Según relataron testigos del evento, la legisladora habría quedado flechada por un "candidatazo". ¿El perfil del galán? Joven, rico, estanciero y dueño de importantes bodegas en la región.

virginia gallardo 2 Gallardo en el Congreso. IG @virchugallardo "Él quedó flasheado", aseguraron fuentes cercanas que presenciaron el coqueteo. Al notar la química evidente entre ambos, el círculo íntimo de la diputada no dudó en oficiar de celestina: "Le llenamos la cabeza. Le dijimos: 'Diputada, diputada... pero tenés que vivir también, querida'".