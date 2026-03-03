Ley de Glaciares: con la presión de los gobernadores, el Gobierno acelera el tratamiento en Diputados

La Cámara de Diputados definió un cronograma para tratar la Ley de Glaciares . Este miércoles, a partir de las 10, será la primera reunión de las comisiones de Ambiente y de Legislación General. En paralelo, los gobernadores empujan para que se le dé prioridad y la nueva normativa entre en vigencia lo antes posible.

El calendario que trazó el oficialismo incluye dos jornadas de debate en el plenario de comisiones, previstas para este miércoles 4 de marzo y para el martes 10. El objetivo es poder dictaminar el miércoles 11, y la fecha posible para llevar el proyecto al recinto es el jueves 12.

Los gobernadores insistieron en que el oficialismo le dé celeridad. Este tema reflotó en la agenda política en diciembre, cuando Diego Santilli acudió a los mandatarios provinciales para conseguir los votos para la reforma laboral y el Presupuesto 2026. Ambos proyectos ya fueron sancionados. En esas conversaciones, los gobernadores pidieron que desde la Casa Rosada se acelerara el tratamiento y el oficialismo aceptó ese compromiso.

Así fue que, en diciembre de 2025, La Libertad Avanza en el Senado dictaminó ese proyecto, pero postergó su tratamiento en el recinto para febrero. La decisión respondió a que se priorizaron la reforma laboral y el Presupuesto 2026. Con ambos proyectos ya sancionados, el oficialismo volvió a impulsar esta modificación para habilitar en las provincias proyectos mineros en zonas periglaciares, algo que quedaba vedado por la Nación con la ley sancionada en 2010.

“Tratándose de una reforma que podría implicar una reducción en los niveles de protección ambiental actualmente vigentes, entendemos imprescindible garantizar una instancia de participación pública amplia, plural y efectiva. La modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales —más aún cuando involucra reservas estratégicas de agua— no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental”, indicó Maximiliano Ferraro (Capital Federal), de la Coalición Cívica.

La división de los bloques

El oficialismo y los gobernadores necesitarán contar con la mayor cantidad posible de diputados acompañando el proyecto, ya que divide aguas en las distintas bancadas. Por ejemplo, en el Senado, dos de los tres senadores que tiene el PRO rechazaron la iniciativa. Lo mismo hizo Julieta Corroza (Neuquén), quien responde al gobernador de su provincia. El mandatario de Chubut, Ignacio Torres, que cuenta con votos clave para la aprobación, ya se expresó en contra del proyecto.

La división no se da solo en bloques aliados. En el Senado, dos miembros del interbloque Unión por la Patria votaron el proyecto: Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca). Se trata de dos senadores que responden al kirchnerista José Mayans (Formosa), pero que provienen de provincias con alta actividad minera. No sorprendería que en el bloque que conduce Germán Martínez (Santa Fe) en Diputados también haya legisladores que acompañen el proyecto del Gobierno.

Si bien el oficialismo confía en que tendrá los votos para sancionar esta reforma de la Ley de Glaciares, que habilita el desarrollo de proyectos mineros en áreas protegidas por ser reservorios de agua, deberá seguir de cerca la votación. Se trata de un proyecto que genera divisiones hacia el interior de las distintas bancadas, con intereses contrapuestos.