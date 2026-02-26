Media sanción a la reforma de Glaciares: qué cambia y por qué genera debate

El oficialismo logró este jueves aprobar con media sanción la reforma de la ley de Glaciares , resultado que desató el festejo de funcionarios del Gobierno que siguieron la sesión desde los palcos del recinto. La votación arrojó 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención.

La iniciativa ahora será tratada en la Cámara de Diputados , una vez iniciado el período de sesiones ordinarias, en un contexto de fuerte expectativa por el impacto que podría tener en sectores productivos estratégicos.

Desde una de las galerías celebraron la aprobación la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al ministro de Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La aprobación del proyecto formaba parte de un compromiso asumido por el Gobierno con gobernadores de provincias cordilleranas. Esos mandatarios impulsaban una legislación más flexible para facilitar inversiones en minería e hidrocarburos, sectores considerados clave para el desarrollo económico regional.

El oficialismo sostiene que la normativa vigente presentaba rigideces que dificultaban la ejecución de proyectos productivos, incluso en zonas donde no se verificaba una función hídrica esencial.

Incidentes en las afueras del Congreso

En la previa del debate se registraron incidentes en las inmediaciones del Congreso. Una docena de activistas de Greenpeace fue detenida tras ingresar al predio con la intención de interrumpir la sesión.

Además, se reportó un episodio de tensión cuando un camarógrafo del canal A24 fue alcanzado por la represión policial mientras cubría los enfrentamientos, en medio del uso de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad.

Greenpeace EN EL CONGRESO LEY DE GLACIARES 2 Activistas de Greenpeace fueron detenidos en las afueras del Congreso. EFE

Qué cambia con la reforma

El proyecto modifica la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, con el objetivo de redefinir el alcance de las áreas protegidas. La iniciativa introduce una distinción sobre las “formas periglaciares” y plantea diferenciar entre aquellas que funcionan como “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” y aquellas que no cumplen ese rol.

De este modo, no todo el ambiente periglaciar quedaría protegido, sino únicamente las formaciones que tengan una función hídrica comprobable, lo que habilitaría actividades económicas en otras zonas.

Protección ambiental y actividades permitidas

La normativa vigente, sancionada en 2010, protege tanto glaciares visibles como formaciones periglaciares, caracterizadas por suelos congelados o saturados de agua, fundamentales para el equilibrio hídrico y geomorfológico.

Con la reforma, se mantiene la prohibición de realizar actividades económicas en glaciares, incluyendo aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural”, como la liberación de contaminantes, la explotación minera o hidrocarburífera y obras de infraestructura.

En paralelo, se crea el Inventario Nacional de Glaciares, que estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), bajo la coordinación de la Secretaría de Energía. Este organismo deberá identificar y clasificar las formaciones, diferenciando cuáles cumplen funciones hídricas.

Entre las actividades permitidas se incluyen las investigaciones científicas, las tareas de rescate y los deportes no motorizados como el andinismo y la escalada. El eje del debate en adelante estará puesto en cómo se aplicará la nueva clasificación y qué impacto tendrá sobre los proyectos productivos en zonas de alta montaña.