El Senado aprobó los cambios en la Ley de Glaciares y ahora desembarcará en Diputados

"Esta es una ley profundamente política"

"Porque estamos hablando de ideas respecto a cómo crece, se desarrolla y se construye la riqueza en la Argentina. Frente a una idea de un país empobrecido que solo sabe crear más Estado y eso genera la pobreza de los argentinos". De esta manera, la senadora libertaria Patricia Bullrich inició su discurso.

Además, Bullrich habló de una "concepción retrógrada" que impide que la Argentina pueda crecer. En esta línea, agregó que una "lógica feudalista" le gana a una lógica de "capitalismo desarrollado".

"Acá parece que la Argentina tiene la obligación de ser un país pobre. Por eso estamos cambiando a historia de la Argentina porque no queremos discutir más esta lógica ridícula entre ambiente y minería" y sentenció: "Es una dicotomía que hace pobre a los argentinos".