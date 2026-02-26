Presenta:
El Senado debate la Ley de Glaciares y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
En Vivo

El Senado aprobó los cambios en la Ley de Glaciares y ahora desembarcará en Diputados

Con un debate que inició temprano, la jornada en el Senado se desarrolla en un clima de tensión. La votación arrojó 40 votos afirmativos, 31 negativos y 1 abstención.

El oficialismo aprovechó el viento de cola y cosechó más triunfos en el Senado al aprobar la reforma a la Ley de Glaciares, cuando más temprano aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Además, le dio luz verde al pliego del exdiputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.

El tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea abrió la jornada legislativa. La iniciativa obtuvo un respaldo contundente: 69 votos afirmativos y apenas 3 negativos. Ahora quedará en manos del Poder Ejecutivo avanzar en la reglamentación para facilitar su puesta en marcha.

Sin embargo, del lado europeo el proceso aún no está cerrado, ya que el entendimiento enfrenta cuestionamientos judiciales y se aguarda una definición.

Minutos después de las 15, el Senado dio inicio al debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el oficialismo bajo el argumento de que permitiría dinamizar inversiones mineras.

La discusión se desarrolló en un clima tenso. Legisladores opositores advirtieron que durante el intercambio se introdujeron cambios al dictamen sin que el pleno contara con información detallada sobre las modificaciones, lo que generó fuertes cuestionamientos al procedimiento. La votación arrojó 40 voluntades positivas y 30 negativas.

El viernes a la misma hora, en tanto, se convocó a otra sesión en la Cámara alta para tratar los proyectos de reforma laboral y el régimen penal juvenil, ambos provenientes de Diputados.

Live Blog Post

Así votaron los Senadores

Cómo votaron los senadores
Live Blog Post

Javier Milei celebró en X la jornada legislativa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2027170129037885843&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Se votó la modificación de la Ley de Glaciares en general

La votación cosechó 40 voluntades afirmativas, 31 votos negativos y 1 abstención.

Votación de cambios a la Ley de Glaciares
Live Blog Post

Proyectos expectantes al desenlace de la modificación de la Ley de Glaciares

- El Pachón (Glencore).

- Vicuña (BHP-Lundin Minig).

- MARA-Agua Rica (Glencore).

- Los Azules (McEwen Copper).

Live Blog Post

Se acerca el momento de la votación

Una vez que Patricia Bullrich finalice con su exposición, se procederá a votar la modificación de la Ley de Glaciares.

Más temprano, se votó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La iniciativa obtuvo un respaldo contundente y cosechó 69 votos afirmativos y 3 negativos.

Live Blog Post

"Esta es una ley profundamente política"

"Porque estamos hablando de ideas respecto a cómo crece, se desarrolla y se construye la riqueza en la Argentina. Frente a una idea de un país empobrecido que solo sabe crear más Estado y eso genera la pobreza de los argentinos". De esta manera, la senadora libertaria Patricia Bullrich inició su discurso.

Además, Bullrich habló de una "concepción retrógrada" que impide que la Argentina pueda crecer. En esta línea, agregó que una "lógica feudalista" le gana a una lógica de "capitalismo desarrollado".

"Acá parece que la Argentina tiene la obligación de ser un país pobre. Por eso estamos cambiando a historia de la Argentina porque no queremos discutir más esta lógica ridícula entre ambiente y minería" y sentenció: "Es una dicotomía que hace pobre a los argentinos".

Live Blog Post

Karina Milei presencia el debate de la Ley de Glaciares en el Senado

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se encuentra en el recinto junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Memen, y el ministro del Interior, Diego Santilli, a la espera de una votación a priori favorable para el oficialismo.

Karina Milei en el recinto
Live Blog Post

"Es una ley que necesita de más participación ciudadano y eso no pudo ocurrir"

La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti se mostró disconforme con los tiempos planteados por el oficialismo para debatir la modificación de la reforma de la Ley de Glaciares.

"Pasamos de un paradigma científico a un criterio discrecional político. Eso es lo que estamos votando hoy", disparó la senadora justicialista en su exposición.

"Esto no es una modificación técnica a la Ley de Glaciares. Esta es una ley que flexibiliza estándares ambientales, es un retroceso y un cambio de paradigma. Pasamos de un paradigma científico, técnico y rígido a un criterio discrecional y político", apuntó Sagasti en su alocusión.

Además, adelantó el peligro de judicialización que implicaría la aprobación de la ley. "Genera inseguridad jurídica donde antes había seguridad jurídica", señaló al respecto.

Live Blog Post

"El debate no es minería sí o minería no"

Por su parte, el senador por Catamarca, Flavio Fama, argumentó que "el debate no es minería sí o minería no. El debate es dónde, cómo y bajo qué condiciones. Y eso exigue un marco jurídico aggiornado".

Además, manifestó que defender el agua es una obligación "moral y constitucional", pero también "generar empleo".

"El objetivo de la reforma es compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y las competencias provinciales. Es una irresponsabilidad declamar bandera sin conocer la norma, ni las realidades en donde convive la actividad minera", expuso también al principio de su intervención.

Live Blog Post

"El agua está por encima de todo y esta ley no altera ese principio"

La senadora salteña Flavia Royón salió en defensa del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares: “No se está entregando el agua; por el contrario, se fortalece su protección”, sostuvo durante el debate.

Según explicó, la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar se mantiene como eje central de la normativa, y advirtió que parte de las críticas buscan instalar un clima de alarma infundado.

“El agua está por encima de todo y esta ley no altera ese principio”, enfatizó. La legisladora afirmó además que el texto en tratamiento no habilita nuevas actividades en áreas protegidas y que conserva el listado de prohibiciones vigente.

En su exposición, defendió la incorporación de herramientas científicas y técnicas para perfeccionar el inventario de glaciares y resaltó la capacidad profesional existente en las provincias, particularmente en equipos de geólogos y especialistas locales, cuya idoneidad —según remarcó— merece ser reconocida.

Live Blog Post

Luis Juez acusó "terrorismo ecológico"

El senador Luis Juez respaldó la reforma de la Ley de Glaciares y desestimó los cuestionamientos por haber acompañado la norma original en 2010. Irónico, respondió a quienes le reprochan ese antecedente y sostuvo que hoy algunos sectores “actúan como si vivieran en el glaciar”.

Juez argumentó que, en los 16 años transcurridos desde la sanción de la ley, se consolidó un entramado normativo que permite introducir ajustes sin vulnerar la Constitución.

Defendió especialmente la reivindicación de la autonomía provincial sobre los recursos naturales, al considerar que las jurisdicciones están en condiciones de administrar sus riquezas dentro de un marco de control y legalidad.

El legislador también cuestionó lo que definió como posturas ambientalistas inflexibles y calificó algunas campañas contra la reforma como expresiones de “terrorismo ecológico”.

Live Blog Post

"El agua potable es clave para la vida y para la siembra"

La senadora santacruceña Alicia Kirchner manifestó su inquietud ante la posibilidad de que el Congreso avance con cambios en la Ley de Glaciares.

En su intervención, remarcó que el agua constituye un recurso estratégico para el país y subrayó su carácter esencial tanto para el consumo humano como para la producción agropecuaria. “El agua potable es clave para la vida y para la siembra”, planteó.

Kirchner sostuvo que Argentina se ubica entre las principales reservas de agua dulce del mundo, lo que —a su entender— despierta el interés de actores internacionales. En ese marco, defendió la necesidad de preservar un esquema nacional de presupuestos mínimos que garantice estándares homogéneos de protección.

Además, alertó que introducir modificaciones apresuradas podría debilitar la solidez jurídica de la normativa vigente y afectar la seguridad institucional construida en torno a la protección de glaciares y ambientes periglaciares.

La legisladora pidió que la iniciativa vuelva a comisión para habilitar un análisis más profundo y cuestionó la velocidad del trámite. También destacó el rol del instituto técnico encargado del inventario y control de estas áreas, al señalar que cuenta con especialistas altamente calificados y que no todas las provincias disponen de capacidades similares para realizar estudios de ese nivel.

Live Blog Post

Se espera una definición voto a voto por la Ley de Glaciares

El oficialismo se encamina a votar la Ley de Glaciares en un escenario incierto. Trabaja minuto a minuto en el conteo de los votos. Será una definición que tendrá votos cruzados en casi todos los bloques, ya que hay senadores del peronsimo dispuestos a votar a favor y radicales, aliados al Gobierno a votar en contra.

Patricia Bullrich camina por los pasillos del Congreso con una planilla siguiente cómo votaría cada uno. Además, negocia y dialoga con todos los sectores para llevar tranquilidad al Gobierno en la anteúltima sesión del período extraordinario.

Live Blog Post

El kirchnerismo cuestiona que aún no conocen el proyecto

Mientras La Libertad Avanza continúa negociando un texto final que garantice la mayoría en la votación, el kirchnerismo alertó que aún no se conoce el proyecto final que será sometido a votación. “Esto está fuera del reglamento, el dictamen es el final”, indicó el peronista Fernando Salino (San Luis). "Quieren cambiar el reglamento, adelante, mientras tanto, cúmplanlo", agregó.

Por su parte, Daniel Bensusán (La Pampa) insistió con lo mismo y lo comparó con lo ocurrido con la reforma laboral. "Otra vez lo mismo, nos traer para votar un papel impreso hace cinco minutos, ya les pasó con el artículo 44 de la reforma laboral", sostuvo.

La jugada del oficialismo consiste en terminar de escribir el proyecto antes de la votación en particular. Una vez definidos los cambios al dictamen que el Senado firmó en diciembre de 2025, se leen en el recinto y luego se votan. Así, muchos senadores reclaman que votan sin conocer el proyecto final.

Live Blog Post

Ya se debate la Ley de Glaciares en el Senado

Luego de la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el Senado de la Nación comenzó el debate por la Ley de Glaciares. El oficialismo termina de definir los últimos detalles del proyecto que someterá a votación a última hora de este jueves.

El oficialismo no tiene los votos asegurados y trabaja a contrarreloj para llegar a un texto que termine de convencer a los distintos aliados que necesita para llevar adelante este proyecto.

Live Blog Post

El Senado aprobó el acuerdo entre la UE y el Mercosur

Con un fuerte respaldo político, el Senado aprobó el acuerdo Unión Europea-Mercosur con 69 votos afirmativos y tres negativos.

Los votos en contra fueron de los kirchneristas Eduardo "Wado" De Pedro, Juliana Di Tullio y Cristina López.

Leer la nota completa

Live Blog Post

Qué dice el pacto Unión Europea-Mercosur

Se estima que una vez que el acuerdo haya sido implementado en su totalidad, los exportadores de la UE se ahorrarán unos US$4.600 millones anuales en aranceles, principalmente en productos químicos y farmacéuticos, maquinaria industrial general y automóviles.

Pero para muchos analistas, el acuerdo con Mercosur es más estratégico para la UE que macroeconómico y ayudará a desplazar la influencia china en la región.

"Las implicaciones económicas y de beneficios para las empresas que cotizan en bolsa son modestas, pero el acuerdo comercial fortalece la posición geopolítica de la UE en Sudamérica", estimó Nenad Dinic, Equity Strategy Research, Julius Baer.

"Estratégicamente, Mercosur ayudaría a la UE a diversificarse más allá de China como fuente de minerales críticos, que son vitales para la transición verde y las cadenas de suministro relacionadas con la defensa", afirmó Max Maton, economista de Oxford Economics.

Live Blog Post

El Senado debate el pacto Unión Europea-Mercosur

La Argentina se encamina a ser el primer país de la región en aprobar el pacto Unión Europea-Mercosur. El Senado le dará media sanción entrada la tarde de este jueves. El proyecto tendrá una holgada mayoría de votos, ya que contará con el apoyo de varios senadores del bloque Justicialista que preside José Mayans.

“Nuestro bloque acompañará la votación de este tratado con la Unión Europea con observaciones en virtud de la heterogeneidad de impacto que esto significa y, también, creemos que este tipo de acuerdo requiere acompañamiento de medidas complementarias”, indicó el senador del peronismo Jorge Capitanich (Chaco).

Por su parte, el nuevamente oficialista Francisco Paoltroni (Formosa) sostuvo que "ha llegado el día de tan ansiado momento para nuestro país". "Después de 25 años de tratamiento, hoy se convertirá en ley este acuerdo UE-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado", señaló.

Live Blog Post

Designaron a Fernando Iglesias como embajador ante Bélica y la Unión Europea

Con 38 votos afirmativos y 31 negativos, el Senado aprobó la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y la Unión Europea. Fue un debate corto. El exdiputado nacional recibió el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, principalmente. El kirchnerismo mantuvo su rechazo, al igual que la flamante aliada del oficialismo Carolina Moisés (Jujuy).

Live Blog Post

Con el apoyo de los distintos bloques, comenzó la sesión

La sesión comenzó pocos minutos después de las 11 con un quórum nutrido de senadores de todos los bloques. Entre ellos también estaba el bloque Popular, con representantes del peronismo. También estuvieron representantes del PRO, la UCR y los bloques provinciales.

Live Blog Post

En un clima de tensión llegan los senadores al Congreso

Luego de la detención de los distintos manifestantes ambientales que se expresaron en las inmediaciones del Congreso, los senadores de los distintos bloques llegan al Congreso de la Nación. La jornada será caliente y las definiciones llegarán a último momento.

El oficialismo no tiene el texto ni los números cerrados para definir el proyecto que piden los gobernadores para favorecer el desarrollo minero en sus provincias.

