Luego de 26 años, el Congreso argentino sancionó el acuerdo Unión Europea-Mercosur con una holgada mayoría

rCon 69 votos afirmativos y solo tres negativos, el Senado de la Nación sancionó la ley del acuerdo Unión Europea - Mercosur , un pacto que comenzó a diagramarse hace 26 años.

El holgado resultado que mostró el tablero de la Cámara alta se explica por los distintos aportes que hicieron los distintos gobiernos argentinos en las últimas dos décadas. Fue a la gestión de Javier Milei a la que le tocó el sprint final de este acuerdo, que, por ahora, se encuentra paralizado en la Justicia europea.

Durante la sesión , el oficialismo intentó acelerar el trámite para que la aprobación llegara antes que la del Parlamento uruguayo, que del otro lado del Río de la Plata también lo trató durante el mediodía de este jueves. Así, Patricia Bullrich buscó bajar la mayor cantidad de oradores, pero no tuvo éxito. Este intento dejó imágenes llamativas, que muestran el trabajo real de la política parlamentaria, cuando la jefa del bloque La Libertad Avanza se aceró al ala peronista del recinto para sentarse en una banca y dialogar, por fuera de los micrófonos, con el jefe de la bancada Justicialista, José Mayans (Formosa), de igual a igual.

Otro de los que lo intentó fue Maximiliano Abad (Buenos Aires), que no es de los aliados más firmes con los que cuenta el Gobierno, pero en esta ocasión pidió la palabra para pedir una moción para acelrar la votación por el argumento de que "es importante para la Argentina).

El radical chocó con su propuesta y se encontró con el rechazo de José Mayans (Formosa) que planteó: “No estamos dispuestos a aceptarlo, porque es una violación flagrante del sistema”. Finalmente, Uruguay fue el primer país en ratificar el pacto entre la Unión Europea y el Mercosur.

El debate parlamentario se llevó bajo la atenta mirada del canciller Pablo Quirno que ocupó uno de los palcos preferenciales del recinto para seguir de cerca el debate. "Elegimos apertura, competencia e integración al mundo, eso significa mayor inversión, mayor crecimiento y mayor empleo", señaló el jefe del Palacio San Martín después de que el Congreso ratificara este acuerdo.

Los únicos tres que votaron en contra fueron los kirchneristas Eduardo "Wado" de Pedro (Buenos Aires), Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Florencia López (Tierra del Fuego). Con algunos reparos en la política arancelaria que "atenta contra los intereses de la industria nacional".

El debate por en el recinto

Jorge Capitanich (Chaco) llevó al debate las objeciones que plantearon las Pymes y pidió "acompañarlas para tener competitividad externa”. “Es necesario tener una política industrial activa. Mercosur se fortalece a través de esta alianza estratégica”, valoró el exgobernador peronista.

“Nuestro bloque acompañará la votación de este tratado con la Unión Europea con observaciones en virtud de la heterogeneidad de impacto que esto significa y, también, creemos que este tipo de acuerdo requiere acompañamiento de medidas complementarias”, indicó el senador del peronismo Jorge Capitanich (Chaco).

Por su parte, el nuevamente oficialista Francisco Paoltroni (Formosa), en su rol de miembro informante, sostuvo que "ha llegado el día de tan ansiado momento para nuestro país". "Después de 25 años de tratamiento, hoy se convertirá en ley este acuerdo UE-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado", señaló.