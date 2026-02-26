"Me agarraron entre 5", habló el camarógrafo de A24 que fue demorado tras la manifestación de Greenpeace

Este jueves, a partir de las 11 horas, se llevará a cabo, en el Senado, el debate por las modificaciones a la Ley 26.639, más conocida como la Ley de protección de glaciares. En ese marco, integrantes de Greenpeace se manifiestan afuera del Congreso de la Nación como protesta en contra de los cambios que propone el proyecto oficialista.

En medio de la manifestación, la Policía Federal agredió y detuvo a un camarógrafo que se encontraba registrando lo que sucedía afuera del Congreso para la señal televisiva de A24 .

De acuerdo con lo trascendido, el profesional que se encontraba trabajando cuando fue detenido esta mañana es Facundo Tedeschini . Se trata de un camarógrafo de A24 que tuvo que ser atendido en el hospital Ramos Mejía debido a las heridas que sufrió como consecuencia de la agresión de los efectivos. Allí, quedó bajo custodia pese a que fue liberado al poco tiempo .

El hecho rápidamente generó polémica por lo que fue altamente difundido en los medios de comunicación. Por consiguiente, trascendió que le harán un sumario a los policías que agredieron y detuvieron al camarógrafo esta mañana.

Mientras el personal del SAME iniciaba el traslado del camarógrafo al nosocomio, el movilero de A24 le consultó a su colega si seguía detenido, a lo que Tedeschini respondió: “No sé todavía. Creo que no. Creo que me van a hacer ahora unos estudios, me van a ver el brazo y la pierna, me van a hacer unas placas”.

Más tarde, mientras lo atendía una profesional en el hospital Ramos Mejía, Tedeschini dio declaraciones para el medio en el que trabaja. En las imágenes, se puede ver que el camarógrafo sufrió heridas en el brazo, en la pierna, en la muñeca y en la cara.

“Estábamos cubriendo la manifestación de Greenpeace. Yo estaba al lado de la reja del estacionamiento con el móvil. Yo tenía el cable al lado de la cámara y, en un momento, la policía empieza a avanzar, el cable me queda debajo de la policía, yo no podía retroceder porque tenía el cable”, comenzó a relatar Tedeschini en diálogo con sus colegas de A24.

“O tiraba la cámara o retrocedía y yo, la verdad, nunca voy a dejar la cámara. Entonces empezaron a empujarme. Yo no podía retroceder porque no podía desenchufar la cámara y el cable estaba debajo de la Policía. Y bueno, pasó todo lo que pasó. Evidentemente, yo le ponía un freno a la Policía porque fue muy violento todo”, aseguró el camarógrafo y siguió: “En un momento, me tiraron y yo trato de caer con el codo para que la cámara no impacte contra el piso e, inclusive, sigo dando planos desde el piso”.

“En un momento, me sacaron la cámara y me agarraron entre 5 o 6 y me llevan para adentro. Me patean y tiran gas pimienta”, agregó.

Por qué la Policía detuvo al camarógrafo

Según la versión de la Policía, el camarógrafo habría herido a un policía por lo que el Juzgado ordenó su detención. Sin embargo, al ver las imágenes, el Juzgado dio marcha atrás y ordenó la liberación del profesional.