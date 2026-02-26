Detuvieron a un camarógrafo de A24 ensangrentado en medio de incidentes con activistas de Greenpeace y hay tensión

En la previa al debate por la Ley de Glaciares , el Congreso amaneció con una protesta de activistas de Greenpeace . Mientras la Policía Federal los llevaba detenidos, hubo un incidente que terminó con un camarógrafo de A24 ensangrentado y arrestado en un hecho lleno de confusión.

Mientras los policías se lo llevaban esposado, se podía ver al hombre con la cara ensangrentada. A su vez, el camarógrafo gritaba que su nombre es Facundo Tedeschini y trabaja en América TV.

Mientras los cronistas de distintos medios transmitían en vivo el desalojo de un grupo de activistas ambientales, la situación escaló rápidamente hacia un enfrentamiento directo entre las fuerzas de seguridad y los equipos de televisión que cubrían el operativo.

Según el testimonio de la periodista Agustina Binotti , que acompañaba a Tedeschini, el conflicto se desató cuando la Policía Federal Argentina (PFA) ordenó a los trabajadores de prensa retroceder. A pesar de que los equipos estaban cumpliendo con la orden y moviendo trípodes y cámaras, los efectivos avanzaron de forma agresiva.

“ Nos tiraron gas pimienta, (al camarógrafo) lo corrieron a palazos, lo tiraron al piso y entre varios se lo llevaron... Estábamos trabajando, no estaba la calle cortada ”, relató Binotti al aire de A24.

El trabajador de prensa, que intentaba retroceder con su equipo al hombro, habría tropezado en medio de la corrida. En ese momento, al menos cinco efectivos de la Federal se abalanzaron sobre él para reducirlo. Imágenes captadas por otros medios muestran a Tedeschini con el rostro ensangrentado antes de ser ingresado por la fuerza al estacionamiento del predio.

Desde el canal mostraron cómo se llevaron a Tedeschini al Hospital Ramos Mejía en una ambulancia del SAME para ser atendido.

Habló el camarógrafo tras ser detenido

Al llegar al hospital, el camarógrafo habló con un compañero de A24 que lo acompañó con la motocam, y pidió llevarle tranquilidad a su familia. Mientras tanto, se confirmó que fue liberado.