Patricia Bullrich habló de la detención del camarógrafo de A24: "Se abrió un sumario"

Patricia Bullrich, actual senadora, se presentó en el Congreso para votar a favor del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la Ley de Glaciares, y habló de lo ocurrido en la previa.

La actual senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dialogó este jueves con la prensa luego de que se produjera un hecho que causó revuelo: la detención de un camarógrafo del canal A24, quien terminó ensangrentado debido a los empujones.

"No vi el video pero hablé recién con el Secretario de Seguridad", dijo Bullrich cuando fue interrogada por los periodistas que se encontraban en el lugar.

Luego, contó los detalles de lo ocurrido: "Hubo un intento de manifestación, entraron al Congreso diez activistas de Greenpeace, quienes fueron sacados de manera inmediata y detenidos en un lugar bien cercano. En el momento que estaban detenidos, el camarógrafo intentó entrar para filmar esas imágenes. Ya se abrió un sumario (contra el efectivo que lo golpeó) porque el Jefe de Policía evaluó que su conducta fue reprochable, así que está en análisis", explicó.

Por otro lado, agregó: "Yo hoy no puedo evaluar una tarea que realizó la Policía, porque ya no soy más ministra de Seguridad. Hubo una actitud inmediata del Jefe de Policía con respecto al efectivo y hay una acción determinada, lo que implica que el Jefe de Policía está evaluando que el efectivo actuó desmedidamente".

Así fue la detención del camarógrafo Detuvieron A Un Camarógrafo El Senado tratará el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la Ley de Glaciares Los sucesos se enmarcan en el debate que tendrá lugar en el Senado, en donde se tratará el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la Ley de Glaciares. Esta última es muy criticada por activistas del medioambiente, como es el caso de Greenpeace.