"Estamos por despegar": Patricia Bullrich respaldó el rumbo económico del Gobierno

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , llamó a “continuar el camino” iniciado por el gobierno de Javier Milei y aseguró que ese rumbo permitirá que “Argentina haga un despegue muy fuerte”. Al mismo tiempo, sostuvo que el país atraviesa una etapa de salida de “años y años de vivir en una mentira”.

En una entrevista con el programa Wifi, de A24, la exministra de Seguridad defendió la política económica del Gobierno y enumeró las rebajas impositivas impulsadas por el Ejecutivo: “la Argentina bajó impuestos, bajó el impuesto país, bajó retenciones de todo tipo. No pudimos bajar el impuesto a las ganancias pero ya se podrá discutir en una reforma integral”, aunque reconoció que “todos los impuestos juntos no se pueden bajar”.

“Argentina está saliendo de años y años de vivir en una mentira, está saliendo solita. Estados Unidos ha ayudado a partir de las decisiones que tomó Argentina. Porque el Gobierno de Javier Milei decidió hacer un cambio. Ahora este cambio hay que seguirlo, es el camino correcto para que Argentina despegue. Va a haber reconversión algunas fábricas van a cerrar y otras van a abrir”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron en medio del conflicto por el cierre anunciado por la empresa Fate y el despido de 920 trabajadores, un caso que generó un fuerte ruido en el Gobierno.

“Sin dudas que es una economía que hubo que acomodarla, bajar la inflación, dejar de emitir, controlar lo que decían que el dólar se iba a las nubes”, evaluó sobre las medidas adoptadas por el Gobierno.

Además, agregó que “continuar este camino” es lo que permitirá que “Argentina haga un despegue muy fuerte”. En esa línea, graficó el momento actual como una etapa previa al crecimiento sostenido: “Ahora el despegue es lento, todavía estamos carreteando pero ya estamos por comenzar a despegar”.

La senadora reconoció que existen cierres de empresas, aunque relativizó el impacto en el mercado laboral. “Hay cierre de empresas pero también si se mira la tasa de desempleo” ese dato “bajó”.

Además, planteó que “hay una transformación de la economía, hay mucha más gente trabajando independiente” y que “la industria va a tener que reconvertirse”.

Negociación legislativa y mayorías ajustadas

Bullrich también se refirió a la dinámica parlamentaria del oficialismo, que no cuenta con mayoría propia en ninguna de las dos cámaras. “Nosotros tenemos 21 senadores y unos 90 y pico de diputados, nos falta para llegar al número. Cada ley hay que discutir renglón por renglón”, explicó.

“No es que la tengamos tan fácil. No es que tenemos una escribanía como tenía el kirchnerismo durante años. Nosotros tenemos una discusión democrática de las leyes con una cantidad de bloques”, sostuvo. Y agregó que en ese proceso de acuerdos “proponen cambios, aceptamos cambios, algunos nos gustan y otros no, nos hubiera gustado que quede el original, pero tenemos un diálogo con muchos”.