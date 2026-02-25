Detuvieron a un hombre que amenazó a Patricia Bullrich: tenía una AK-47 y hasta armamento militar

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestaron a un hombre acusado de amenazar a la senadora nacional Patricia Bullrich . Ocurrió en Capital Federal en el marco de un amplio operativo dispuesto por la Justicia.

Durante el procedimiento se logró la detención del imputado. Asimismo, se procedió al secuestro de réplicas de un fusil de asalto AK-47, cinco pistolas de diversos calibre, dos revólveres y cuatro cascos de uso militar y máscaras antigás.

Además, se incautaron cinturones con municiones de grueso calibre, dos cuchillos largos, cinco teléfonos celulares, notebooks y elementos de tecnología y hackeo, varias botellas de vidrio, sogas y otros artefactos que serían útiles para la fabricación de cócteles molotov, múltiples banderas con inscripciones antifascistas, banderas correspondientes a “Antifa” (movimiento descentralizado de extrema izquierda y declarado como organización terrorista por Donald Trump), doce pines ilustrados con amenazas contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios del Estado nacional y banderas de Palestina.

La causa comenzó a mediados de mayo de 2025, cuando personal del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO) efectuaba tareas de investigación y análisis de datos en prevención de ilícitos contra figuras del Estado Nacional.

En esos momentos, detectaron múltiples publicaciones realizadas a través de una reconocida red social de imágenes y videos, provenientes de un usuario digital que mostraba ilustraciones y mensajes violentos e intimidatorios contra la entonces Ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich . En particular, una de ellas exhibía el rostro de la actual senadora acompañado de expresiones manifiestas de odio tales como: ” Muerte a los enemigos del pueblo ”.

Con el avance de las investigaciones, se determinó que el responsable de las publicaciones operaría oculto de la Justicia desde un domicilio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. Asimismo, y contando con el apoyo de personal de la Dirección General de Inteligencia Criminal, se estableció que el buscado actuaba como promotor y articulador entre el movimiento de jubilados y las organizaciones de izquierda más radicalizados, participando activamente de reiteradas movilizaciones en apoyo a ellos.

Contando con el total de los datos aportados, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 a cargo de Ariel Oscar Lijo y con intervención de la Secretaría N°8 de Agustina Belén Dugo, ordenó la realización de un allanamiento sobre el domicilio del implicado.