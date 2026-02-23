Patricia Bullrich palpitó la reforma tributaria del Gobierno y anticipó una fractura del bloque peronista en el Senado

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado , Patricia Bullrich , ya calienta motores para el año legislativo que se aproxima y deslizó algunas posibilidades acerca de la reforma tributaria que planea el Gobierno para 2026. Además, la exministra de Seguridad celebró el escenario favorable para el oficialismo en ambas cámaras y anticipó una nueva fractura del bloque peronista en la cámara alta.

"Hay un proceso de construcción de una mayoría cada vez más grande", manifestó con alegría Bullrich este lunes en entrevista con A24 mientras anunciaba sutilmente una primicia.

Consultada acerca de las negociaciones en el Senado y la descontada oposición de los 28 legisladores del interbloque peronista a todo proyecto de La Libertad Avanza, la exministra de Seguridad replicó: "Vamos a ver si son 28, porque puede haber un movimiento ahí".

El comentario de Bullrich hace referencia a los trascendidos de que tres senadores del bloque Convicción Federal (uno de los tres que componen el interbloque de Unión por la Patria en el Senado) se independizarían de las filas kirchneristas para ganar mayor libertad de acción , una buena noticia para el Gobierno que ve la posibilidad de ampliar aún más su mayoría.

Se trata del catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moises, una tríada que en diciembre acompañó el Presupuesto 2026 del Ejecutivo.

"Hubo algunos legisladores del peronismo que votaron el presupuesto, tres, más allá de los provinciales que ya nos acompañan. Hay algunas señales de que algunos no quieren ir a los extremos y quieren tener políticas más razonables. Eso es lo que puede estar sucediendo en este momento", remarcó la jefa de la bancada libertaria, preparándose para recibir con los brazos abiertos a los peronistas rebeldes.

La reforma tributaria que se viene

En relación al año legislativo que se viene, la senadora libertaria evitó adelantarse al discurso presidencial de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, pero sí señaló que el objetivo del Gobierno es "desmalezar".

"Darle una mayor facilidad para los ciudadanos, tanto para abrir empresas como para trabajar, tener todas las leyes penales que protejan al ciudadano de la delincuencia, los temas impositivos para bajar el costo argentino que hay que bajarlo", enumeró la legisladora.

En ese sentido, Bullrich se refirió al eventual proyecto de reforma tributaria, una de las prioridades de la Casa Rosada, y aseguró que si bien el oficialismo cedió y retiró la modificación al Impuesto a las Ganancias incluido en la reforma laboral, "ahora hay que sentarse y discutir cómo son los impuestos nacionales, provinciales y las tasas municipales".

La mesa política con Manuel Adorni, Karina Milei, Patricia Bullrich, Luis Caputo, Santiago Caputo, Diego Santilli y Martín Menem El Gobierno trabaja en la reforma tributaria para este 2026, la cual podría incluir un modelo de competencia de IVA. Presidencia

Ingresos Brutos, en la mira del Gobierno

Para la integrante de la mesa política del Gobierno, Nación ha hecho "un gran esfuerzo" en bajar la presión impositiva, pero eso no fue acompañado por las provincias y los municipios. "Esto se hace por un pacto federal", adelantó.

En ese marco, la senadora apuntó directamente contra los Ingresos Brutos, el impuesto provincial que cobra un porcentaje sobre los ingresos obtenidos por cualquier actividad económica -sea venta de bienes o servicios-, independientemente de su ganancia.

"Es una caja falsa, porque te permite tener plata para bancar el Estado, pero no te permite crecer en productividad y empleo privado. Te sirve para pagar la recolección de los residuos, una obra, bancar empleos públicos, pero no para que tu provincia sea productiva", cuestionó la senadora.

Y agregó: "Nosotros elegimos la producción y para eso tenés que bajar los gastos del estado que se sustentan con un impuesto que sin dudas golpea en los servicios, los comercios, todo".

¿Se viene una competencia por el IVA?

Sin embargo, se trata de un tributo provincial que queda fuera de la órbita de la Casa Rosada, por lo que Bullrich admitió que "hay salidas diagonales" que el Gobierno puede tomar.

Entre ellas, la exministra señaló una posibilidad deslizada el año pasado como establecer un IVA diferencial. "Vamos con un IVA del 9%, después lo completan las provincias y con eso puede haber hasta competencia por las inversiones en las provincias", ejemplificó Bullrich.

"El objetivo es cuál es la argentina que estamos buscando. Nosotros buscamos una argentina con más actividad privada y menos estado, y menos provincias bancadas con empleo público. Desde esa perspectiva vamos a insistir con un modelo donde todos los impuestos regresivos vayan quedando de lado por una estructura impositiva simple, clara, que sea pro producción", finalizó la libertaria.