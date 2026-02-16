Javier Milei recibió a Patricia Bullrich en la previa del segundo round por la reforma laboral: "Feriado, ¿qué es eso?"

El presidente Javier Milei no es un aficionado al ocio y, con el cierre de las sesiones extraordinarias a la vuelta de la esquina, menos aún. Por eso, en pleno feriado de Carnaval, el libertario recibió a su jefa de bloque en el Senado para encarar el inminente debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados, que se complejizó tras la sorpresiva incorporación de los cambios en las licencias médicas.

" ¿Feriado? ¿Qué es eso? Nosotros trabajamos todos los días. La única forma para salir adelante es: capitalismo, ahorro y trabajo duro . En los tres puntos decimos presentes. ¡VLLC!", manifestó Milei en sus redes sociales, en un posteo acompañado por unas fotos del libertario junto a su exministra de Seguridad en la Quinta de Olivos.

El objetivo del encuentro lo expresó la propia Bullrich, quien explicó que la cita apuntó a trabajar para "cerrar las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia". "Este Congreso, el más reformista que haya tenido la Argentina, se prepara para un año de cambios profundos", acotó la legisladora libertaria.

La Libertad Avanza viene de una seguidilla de triunfos en el ámbito legislativo que le permiten a Bullrich el tono celebratorio. El oficialismo logró en la primera etapa de las extraordinarias avanzar con el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, y en el complemento de febrero el Gobierno apuesta a cerrar la sanción de la Ley Penal Juvenil, el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y la madre de todas las batallas: la reforma laboral.

Este último proyecto es la gran prioridad del Gobierno, que viene de anotarse un triunfo en el Senado con una media sanción que, sin embargo, anticipó un foco de conflicto en el horizonte: un sorpresivo cambio de último momento para modificar la remuneración que reciben los trabajadores en uso de licencia médica.

De aprobarse el articulado actual, los trabajadores que deban solicitar una licencia por enfermedad, dejarán de percibir el 100% de su salario como ocurre actualmente. En cambio, de acuerdo al artículo 44 que introdujo la Cámara Alta, los empleados que sufran accidentes o enfermedad no vinculados a la actividad laboral que puedan verse inhabilitados para trabajar, recibirán tan solo el 50% de su salario, mientras que aquellos que no puedan asistir a su puesto por motivos ajenos a su acción voluntaria, el monto ascenderá al 75 % de la remuneración.

Según el oficialismo, el polémico punto busca modificar un sistema que fomenta el ausentismo injustificado y la litigiosidad laboral. Sin embargo, para los gremios y la oposición se trata de una nueva avanzada del Gobierno contra los trabajadores.

Cambios en las licencias por enfermedad

Sin embargo, en Casa Rosada reconocieron que el nuevo ítem del proyecto podría dificultar la aprobación exprés de la reforma que busca el Gobierno, por lo que se evalúan posibilidades para modificar la ley y así garantizar su tratamiento. Aún así, dado que incluir cambios en la iniciativa implicaría devolverla a la cámara de origen -y demorar aún más tiempo-, la mesa chica del presidente analiza introducir los ajustes en el decreto reglamentario de la ley una vez sancionada.

En ese marco, fue Patricia Bullrich quien en una entrevista con TN reveló que el oficialismo se propone introducir modificaciones al articulado para garantizar el 100% del salario durante la licencia para aquellos trabajadores que la soliciten por casos comprobados de patologías "severas, degenerativas o irrecuperables".

Según explicó la senadora, este criterio solo se aplicará cuando exista una corroboración fehaciente por parte de especialistas, para evitar que el beneficio sea capturado por quienes incurren en prácticas fraudulentas. “Vamos a dejar el 100% solo en caso de enfermedades comprobadas", enfatizó.

La agenda oficialista y el plazo de las extraordinarias

En el mientras tanto, frente al rechazo opositor y la creciente tensión con la CGT, que este lunes convocó a un paro general por 24 horas para el día en que se discuta la ley en Diputados, los alfiles políticos del Gobierno tienen la misión de garantizar las voluntades necesarias para que la ley avance sin inconvenientes en la cámara baja.

Además del proyecto laboral, el Gobierno buscará cerrar el segundo round de extraordinarias con la sanción definitiva del mencionado régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea en el Senado, junto con la media sanción de la Ley de Glaciares, un pedido de los gobernadores para impulsar la industria minera en sus provincias en zonas hoy protegidas por la ley ambiental.

El Ejecutivo también había decidido incluir en el temario una nueva ley de Financiamiento Universitario, algo que finalmente podría verse postergado para las sesiones ordinarias por los ajustados tiempos hasta el 28 de febrero.

Esa será la fecha límite que se planteó el presidente para avanzar con su agenda estival. Si tiene éxito, el libertario habrá inaugurado el 2026 con una auspiciosa primera etapa que le servirá para enviar un mensaje hacia dentro y hacia afuera del país: que el Gobierno es capaz de reunir las mayorías necesarias para legislar en el Congreso, y por lo tanto de avanzar con sus políticas.