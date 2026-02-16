Tras las críticas a la reforma laboral, Patricia Bullrich anunció cambios en un artículo clave

Luego de la polémica que generó el artículo de la reforma laboral que reduce el salario durante las licencias médicas, el Gobierno confirmó que introducirá cambios puntuales. La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , adelantó que el Ejecutivo revisará el esquema para los casos de enfermedades graves, degenerativas o irreversibles.

Según explicó este domingo, la intención oficial es garantizar el pago del 100% del salario cuando exista acreditación médica contundente. “Estamos trabajando una modificación para enfermedades severas. En esos casos se mantendrá el sueldo completo, siempre con corroboración fehaciente”, señaló en declaraciones televisivas.

La dirigente aclaró que aún se evalúa el mecanismo legislativo para incorporar la corrección. El oficialismo analiza si introducir el cambio en la Cámara de Diputados, reglamentarlo o impulsarlo mediante una norma complementaria. “Lo estamos conversando con la mesa política y con Martín Menem. Buscaremos la herramienta adecuada”, sostuvo en el canal de noticias TN.

Bullrich defendió el espíritu del artículo cuestionado y apuntó contra lo que definió como un sistema con amplios márgenes para el abuso. Remarcó que el nuevo esquema deberá contar con controles estrictos y advirtió sobre el uso frecuente de certificados psiquiátricos en pedidos de licencia. “Tiene que ser un sistema bien cerrado. Así como existe una mafia en la litigiosidad, también hay una mafia vinculada a los certificados médicos”, afirmó.

En ese marco, rechazó las acusaciones de la oposición, que aseguró que el artículo había sido incorporado a último momento. “No fue así. Se discutió con todos los bloques y estuvo casi quince días sobre la mesa. Es un tema sensible, pero no improvisado”, respondió.

La senadora encuadró la discusión dentro de lo que definió como la reforma laboral “más profunda en medio siglo”. Según describió, el proyecto incluye modificaciones estructurales: impone austeridad en los sindicatos, elimina o limita las cuotas solidarias, habilita convenios colectivos por empresa, prevé hasta 48 meses de reducción de aportes patronales para nuevas contrataciones, refuerza la seguridad jurídica, promueve el blanqueo laboral y crea herramientas para reducir la litigiosidad.

“Si hubiéramos acordado el 100% con la CGT, dejábamos todo como está. Pero ahora cada empresa podrá negociar su propio convenio”, sostuvo, al tiempo que aseguró que el texto fue conversado con representantes sindicales, aunque sin aceptar todas sus demandas.

En paralelo, Bullrich se refirió al reclamo salarial de la Policía de Santa Fe y marcó una posición tajante: “Las fuerzas de seguridad no pueden hacer huelga. Si paran y ocurre un hecho grave, ¿qué pasa? Tienen la obligación de estar en servicio”. Señaló que los efectivos pueden peticionar ante las autoridades, pero descartó la legitimidad de un paro policial.

La agenda parlamentaria del Gobierno

Finalmente, anticipó avances en otro de los proyectos prioritarios del oficialismo: la baja de la edad de imputabilidad. Confirmó que el Senado se reunirá el jueves en comisión y que participarán familiares de víctimas. A su juicio, la iniciativa cuenta con los respaldos necesarios y se aprobará sin modificaciones.

La reforma laboral, junto con el paquete penal, consolida así el núcleo duro de la agenda legislativa del Gobierno, en un contexto de fuerte disputa con la oposición y con sectores sindicales.