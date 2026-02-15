¿Le iban dictando? Se reveló para qué sirven los lentes que usó Patricia Bullrich en el Senado

El video de Patricia Bullrich con sus lentes Ray-Ban Meta en el Senado se hizo viral y ella mismo tuvo que salir a aclarar. Para qué sirven y en qué momento del discurso los utilizó.

La maratónica sesión que finalizó con la media sanción de la reforma laboral en el Senado dejó varias polémicas. Artículos discutidos, discursos punzantes y los lentes de Patricia Bullrich. ¿Qué pasó realmente? La senadora Patricia Bullrich lució unos llamativos anteojos de marco blanco y en redes comenzaron a advertir que la legisladora utilizaba lentes inteligentes Ray-Ban Meta para recibir instrucciones "al oído" en secreto.

Un informe realizado por Delfina Corti y Manuel Tarricone asegura que la jefa del bloque de La Libertad Avanza efectivamente utilizó el dispositivo, pero de manera muy acotada y no durante las etapas clave del debate. Bullrich solo tuvo puestos los anteojos alrededor de las 11:30 de la mañana, durante una breve intervención de menos de dos minutos. En ese momento, ni siquiera expuso argumentos, sino que se limitó a cederle la palabra a los senadores Juan Cruz Godoy y Bruno Olivera.

Patricia Bullrich Tras esta polémica, la misma Patricia Bullrich salió a aclarar la situación: "Mentira total. Los lentes no pueden recibir nada. Eso es una cámara en un espacio público. Sucede que los Ray-Ban reemplazan a los AirPods pero te permiten escuchar la sesión, a diferencia de los AirPods, que te tapan los oídos".

Así funcionan los lentes inteligentes Ray-Ban Meta Su principal característica auditiva, que coincide con el argumento de Bullrich, es que no van introducidos en la oreja. Poseen altavoces direccionales integrados en las varillas que proyectan el sonido directamente hacia el canal auditivo del usuario sin molestar a las personas de alrededor, permitiendo escuchar un audio o llamada sin perder contacto con el sonido ambiente.