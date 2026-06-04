Patricia Bullrich mantuvo su gesto de independencia: cómo votó el resto de los senadores el polémico pliego de la jueza Michelli
En una sesión cruzada por internas, el Senado aprobó decenas de pliegos judiciales. El caso Michelli y la lista completa de votos a favor, en contra y ausentes.
El Senado aprobó este jueves un paquete de pliegos de candidatos al Poder Judicial en una sesión cruzada por internas del oficialismo y acusaciones entre bloques. Entre todos los nombramientos, el que había monopolizado la atención de las últimas semanas fue el de María Verónica Michelli, que pasará a integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata tras cosechar 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, con 8 ausentes.
Por su parte, Patricia Bullrich sostuvo su postura, la que libró una nueva interna en el Gobierno y sumó, en la senadora, un nuevo gesto de independencia respecto a los hermanos Milei. De esta forma, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta se abstuvo de retirar el pliego de la jueza Michelli.
El debate nació torcido. En la reunión de labor parlamentaria del día anterior, los bloques habían pactado tratar 50 pliegos, pero al abrirse el recinto el oficialismo sumó otros 23 expedientes.
La oposición saltó de inmediato y luego de una serie de cuestionamientos la Cámara alta terminó votando un cuarto intermedio de 40 minutos.
El nombre que tensó la previa
La candidatura de Michelli concentró el ruido político porque el Gobierno había buscado frenarla. Finalmente, el pliego salió con holgura: los 44 votos afirmativos provinieron de un arco amplio que combinó al peronismo, la UCR, sectores provinciales y parte del PRO, mientras que el rechazo quedó enteramente en manos de La Libertad Avanza.
Abstenciones
- Patricia Bullrich — LLA
- Silvana Lorena Schneider — UCR
Quiénes votaron a favor
- Maximiliano Abad — UCR
- Guillermo Eduardo Andrada — CF
- Carlos Omar Arce — FR
- Beatriz Luisa Ávila — Independencia
- Daniel Pablo Bensusán — JUS
- Jorge Milton Capitanich — JUS
- José María Carambia — MSZ
- Lucía Benigna Corpacci — JUS
- Eduardo Enrique De Pedro — JUS
- Juliana Di Tullio — JUS
- Carlos Mauricio Espínola — PU
- Flavio Sergio Fama — UCR
- Anabel Fernández Sagasti — JUS
- Natalia Elena Gadano — MSZ
- Eduardo Horacio Galaretto — UCR
- María Celeste Giménez Navarro — JUS
- Enrique Martín Goerling Lara — PRO
- María Teresa Margarita González — JUS
- María Victoria Huala — PRO
- Mariana Juri — UCR
- Alicia Margarita Antonia Kirchner — JUS
- Daniel Ricardo Kroneberger — UCR
- Carlos Alberto Linares — JUS
- Cándida Cristina López — JUS
- Carolina Losada — UCR
- Juan Luis Manzur — JUS
- Ana Inés Marks — JUS
- José Miguel Ángel Mayans — JUS
- Sandra Mariela Mendoza — CF
- María Carolina Moises — CF
- Elia Esther Del Carmen Moreno — FCS
- José Emilio Neder — JUS
- Francisco Manuel Paoltroni — LLA
- Jesús Fernando Rejal — JSF
- Sonia Elizabeth Rojas Decut — FR
- Flavia Gabriela Royón — SALT
- Fernando Aldo Salino — JSF
- Martín Ignacio Soria — JUS
- Rodolfo Alejandro Suárez — UCR
- Edith Elizabeth Terenzi — CHUB
- Sergio Mauricio Uñac — JUS
- Mercedes Gabriela Valenzuela — UCR
- Eduardo Alejandro Vischi — UCR
- Gerardo Zamora — FCS
Quiénes votaron en contra
Los 18 votos negativos salieron en su totalidad de La Libertad Avanza:
- Bartolomé Esteban Abdala — LLA
- Romina María Almeida — LLA
- Carmen Álvarez Rivero — LLA
- Ivanna Marcela Arrascaeta — LLA
- Ezequiel Atauche — LLA
- Vilma Facunda Bedia — LLA
- Joaquín Alberto Benegas Lynch — LLA
- Mario Pablo Cervi — LLA
- Agustín Pedro Coto — LLA
- Enzo Fullone — LLA
- Juan Cruz Godoy — LLA
- Gonzalo Guzmán Coraita — LLA
- Nadia Judith Márquez — LLA
- María Belén Monte De Oca — LLA
- Agustín Aníbal Monteverde — LLA
- Bruno Antonio Olivera Lucero — LLA
- María Emilia Orozco — LLA
- Juan Carlos Pagotto — LLA
Ausentes
- Adán Humberto Bahl — JUS
- Julieta Corroza — NQN
- Andrea Marcela Cristina — PRO
- Luis Alfredo Juez — LLA
- Marcelo Néstor Lewandowski — JUS
- María Florencia López — JUS
- Mariano Recalde — JUS
- Alejandra María Vigo — PU