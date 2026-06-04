Patricia Bullrich mantuvo su gesto de independencia: cómo votó el resto de los senadores el polémico pliego de la jueza Michelli

En una sesión cruzada por internas, el Senado aprobó decenas de pliegos judiciales. El caso Michelli y la lista completa de votos a favor, en contra y ausentes.

El Senado aprobó este jueves un paquete de pliegos de candidatos al Poder Judicial en una sesión cruzada por internas del oficialismo y acusaciones entre bloques. Entre todos los nombramientos, el que había monopolizado la atención de las últimas semanas fue el de María Verónica Michelli, que pasará a integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata tras cosechar 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, con 8 ausentes.

Por su parte, Patricia Bullrich sostuvo su postura, la que libró una nueva interna en el Gobierno y sumó, en la senadora, un nuevo gesto de independencia respecto a los hermanos Milei. De esta forma, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta se abstuvo de retirar el pliego de la jueza Michelli.

El debate nació torcido. En la reunión de labor parlamentaria del día anterior, los bloques habían pactado tratar 50 pliegos, pero al abrirse el recinto el oficialismo sumó otros 23 expedientes.

La oposición saltó de inmediato y luego de una serie de cuestionamientos la Cámara alta terminó votando un cuarto intermedio de 40 minutos.

El nombre que tensó la previa La candidatura de Michelli concentró el ruido político porque el Gobierno había buscado frenarla. Finalmente, el pliego salió con holgura: los 44 votos afirmativos provinieron de un arco amplio que combinó al peronismo, la UCR, sectores provinciales y parte del PRO, mientras que el rechazo quedó enteramente en manos de La Libertad Avanza.