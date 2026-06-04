Inesperado revés para Javier Milei: no pudo contra Patricia Bullrich y el Senado aprobó el pliego de Michelli

El Senado finalmente aprobó la designación de María Verónica Michelli , la cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, como titular del Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata, con 44 votos afirmativos y 18 negativos. El Gobierno de Javier Milei trabajó hasta último momento para que esto no ocurriera, pero no pudo contra Patricia Bullrich y volvió a sufrir una derrota.

Después de las idas y vueltas, La Libertad Avanza volvió a ser víctima de sus propios errores. Tras haberse comprometido a tratar solo 50 pliegos, el día de la sesión intentó sumar 23 más. Pero la oposición se hizo valer frente a un oficialismo desinflado —la propia jefa del bloque, Patricia Bullrich , no estaba alineada con la orden de Casa Rosada— y una vez más quedó expuesta la debilidad de Javier Milei en el Congreso.

Patricia Bullrich se tomó un momento para explicar su desobediencia a Javier y Karina Milei, que se materializó en una abstención. "Estoy íntimamente convencida de que no se pueden atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar", sostuvo con un tono sereno, distinto al tono ríspido que suele manejar.

"No puede generarse una responsabilidad colectiva sobre algo que es de naturaleza individual; en consecuencia, me voy a abstener de votar en contra", remarcó la jefa del bloque oficialista que volvió a dejar en claro que el manejo de la lengua castellana no es su especialidad.

Las idas y vueltas con el pliego de Verónica Michelli

La decisión de excluir el pliego de Verónica Michelli de la sesión se tomó el miércoles al mediodía en una reunión de Labor Parlamentaria. Allí, los aliados que tres semanas atrás habían firmado el acuerdo para que Michelli integrara el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata manifestaron que no estaban de acuerdo con el retiro y pidieron que se tratara la semana siguiente.

Los senadores que firmaron el pliego de Michelli en la comisión de acuerdos son: Carolina Losada (UCR), Maximiliano Abad (UCR), Mariana Juri (UCR), Flavia Royón (Primero los Salteños), Carlos Espínola (Provincias Unidas), Martín Goerling (Pro), Beatriz Ávila (Independencia), Carlos Arce (Frente Renovador-Misiones) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).

Verónica Michelli y Patricia Bullrich El Gobierno no pudo avanzar con el retiro del pliego de la doctora Michelli. Comunicación Senado

La propia jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, ya había manifestado que estaba en desacuerdo con retirar el pliego y puso su renuncia a disposición del presidente Javier Milei. En ese contexto, quedó en evidencia que el Gobierno estaba muy lejos de alcanzar el número necesario para votar el retiro, ya que ni siquiera su propia jefa de bloque decidió acompañarlo.

Un debate caliente en el Senado

Sin embargo, este jueves por la mañana el Gobierno decidió sumar 23 pliegos más a la sesión, dejando afuera solo a los jueces vinculados al Chiqui Tapia, al kirchnerismo y a Alconada Mon. La oposición dialoguista no aceptó esto y planteó que si el Gobierno iba a sumar pliegos debía incorporar también el de Michelli.

Frente a esto, la oposición pidió que la incorporación de esos pliegos se votara con dos tercios, ya que no estaban fijados en el acuerdo de Labor Parlamentaria. En el documento firmado el miércoles no se establecía un número preciso de pliegos a tratar, pero el oficialismo se había comprometido a 50 y había difundido informalmente una lista. Todo esto desató un álgido debate que se resolvió en un cuarto intermedio de una hora.

Hasta el Salón Eva Perón fue el jefe del bloque peronista, José Mayans, para discutir con Patricia Bullrich, la secretaria parlamentaria Dolores Martínez, el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala y distintos senadores aliados al oficialismo, como Carolina Moisés.

"¿Para qué carajos hacemos Labor Parlamentaria?", irrumpió la kirchnerista Juliana Di Tullio y remarcó que "lo que han hecho es fraguar su trabajo". Con el recinto caliente, Carolina Losada le pidió a Di Tullio que dejara de lado el "lenguaje soez". "La van a cagar a Michelli, incluso los que firmaron el pliego. Se están pasando de la raya", insistió la senadora.

El Senado en la sesión de este jueves El Senado en la sesión de este jueves. N/A

Poco le importó al peronismo, que siguió discutiendo con vehemencia. "Acá hay una gran deslealtad parlamentaria", reforzó José Mayans. "Tengan honor; esto huele a podrido, es una vergüenza que mientan acá", agregó el jefe de la bancada kirchnerista.

Finalmente, la incorporación de Michelli se votó y aprobó con una sólida mayoría de dos tercios.

Los pliegos que quedaron afuera

Michelli no fue la única que en un primer momento quedó por fuera. Los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway quedaron bajo cuestionamiento por presuntos vínculos con el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y no fueron incluidos en la sesión. La misma suerte corrió Juan Manuel Mejuto por su supuesta cercanía con sectores del kirchnerismo y con la agrupación Justicia Legítima. Estos tres últimos pliegos no se trataron.

Qué más debate en el Senado

Otro de los proyectos incluidos fue el acuerdo con los holdouts, que autoriza el pago de USD 171 millones para recomprar los bonos aún en manos de los fondos Bainbridge Fund y Attestor, los únicos acreedores que quedaron fuera de los canjes de deuda. La iniciativa permitiría cerrar definitivamente el capítulo de los títulos que entraron en default tras la crisis de 2001. La Cámara de Diputados deberá aprobarla antes del 30 de junio, en línea con lo acordado entre los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei en febrero de este año.

También se trató el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que modifica aspectos de la legislación vinculada al manejo del fuego, los alquileres y la venta de tierras a extranjeros.

Además, el Senado trató dos iniciativas vinculadas al fuero federal: una crea una nueva sala integrada por tres jueces en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, y la otra reorganiza la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que pasará a funcionar con dos salas de dos jueces cada una y un presidente que intervendrá en caso de empate.