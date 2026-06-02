Quién es María Verónica Michelli, la jueza que desató una feroz interna entre Patricia Bullrich y los Milei

El Gobierno nacional quiere retirar del Senado el pliego de María Verónica Michelli , la jueza que había sido postulada para el Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata. La decisión abrió una controversia que terminó en el fuero penal, donde el fiscal Guillermo Marijuan pidió investigar al Estado por presunta discriminación.

María Verónica Michelli es una abogada platense con más de tres décadas de carrera en el Poder Judicial que pasó al centro de la escena política en menos de una semana.

La intención de la administración libertaria de dar marcha atrás derivó en una denuncia penal y en un pedido del fiscal Guillermo Marijuan para investigar al Estado por presunta discriminación, ya que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon .

Michelli es abogada recibida en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Su nombre se volvió público al quedar su candidatura en el eje de una controversia, pero su trayectoria dentro de la Justicia federal arranca mucho antes: lleva más de 30 años de carrera judicial, casi toda en el ámbito platense.

Hasta hoy se desempeña como secretaria de Cámara en el Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata, función que ejerce desde 2009.

La carrera judicial de Michelli

El recorrido de la magistrada en los tribunales comenzó el 24 de octubre de 1994, cuando ingresó a la Secretaría Electoral de La Plata. Allí ocupó distintos escalafones administrativos —auxiliar administrativa, auxiliar y escribiente auxiliar— hasta 2002.

Ese año dio un salto: asumió como jefa de despacho en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Entre 2002 y 2009 trabajó como jefa de despacho relatora en el Tribunal Oral Federal N.º 2 de la ciudad.

Finalmente, el 12 de agosto de 2009 accedió al cargo de secretaria de Cámara en el Tribunal Oral Federal N.º 1, el puesto que mantiene en la actualidad.

La formación académica

En el plano académico, Michelli reúne una larga lista de posgrados dentro y fuera del país. Es Magíster Internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y Especialista Internacional en Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Estado de Derecho por la Universidad de Bolonia.

A esos estudios suma tres diplomaturas: en Derecho Constitucional y Magistratura (Universidad Nacional del Oeste), en Litigación Oral (Universidad Nacional del Chaco Austral) y en Innovación y Gestión Judicial Tecnológica (Universidad Champagnat).

La actividad de Michelli también tiene una dimensión académica y social. Es profesora adjunta y jefa de trabajos prácticos en la Universidad Católica de La Plata (UCALP).

Por fuera del aula, participa de un programa de mentoría jurídica destinado a personas privadas de su libertad en la Unidad Nº 18 de Gorina, una iniciativa de extensión universitaria impulsada por la UNLP.

La denuncia que reapareció en el debate

Durante el análisis de la candidatura volvió a aparecer una denuncia que el exjuez federal Carlos Rozanski había presentado contra Michelli y contra el actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ese expediente terminó archivado: el fiscal federal Federico Delgado pidió cerrar las actuaciones al concluir que el hecho denunciado nunca había existido.

La historia tenía un antecedente. Tiempo atrás, la propia Michelli había integrado una presentación contra Rozanski junto a empleados del Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata y a referentes gremiales, por supuestos episodios de maltrato laboral. Más tarde, el ex magistrado renunció antes de que el Consejo de la Magistratura definiera si avanzaba con un eventual juicio político.

Otro punto bajo análisis fue el concurso del que surgió el orden de mérito de los aspirantes. La convocatoria original buscaba cubrir siete vacantes, número que se redujo a seis tras el fallo conocido como "Bertuzzi". En ese esquema, Michelli ocupó el puesto 19 del orden de mérito e integró una de las ternas armadas según el reglamento vigente.

Por qué el Gobierno retiró el pliego de Michelli

El pedido formal para dar de baja la candidatura llegó al Senado la semana pasada, apenas dos semanas después de que Michelli expusiera ante la Comisión de Acuerdos durante la audiencia pública convocada para evaluar su designación.

Según la denuncia que abrió el caso en el fuero penal federal, el pliego se cayó por su vínculo familiar con Hugo Alconada Mon. Sobre esa base, el fiscal Guillermo Marijuan reclamó investigar al Gobierno por presunta discriminación.