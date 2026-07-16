Javier Milei recibió un nuevo revés: Patricia Bullrich, cruzada con Federico Sturzenegger, no trató un tema clave

Lo que mal empieza, mal acaba. Este viejo refrán bien podría utilizarse para sintetizar el nuevo revés que el Senado de la Nación le dio a Javier Milei este jueves. Patricia Bullrich, enredada en un conflicto bilateral con Victoria Villarruel y Federico Sturzenegger , no consiguió los votos para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y, por cuarta vez, postergó el debate en el recinto.

La sesión de este jueves comenzó atravesada por los mensajes de guerra que se cruzaron Bullrich y Villarruel, en donde la vicepresidenta insistía en que hoy no debía sesionar. “¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?”, preguntó la titular del Senado , según trascendió, a lo que Patricia Bullrich respondió: “Para festejarlo”. Victoria Villarruel respondió entonces que pretendían reunirse “para vender el país” y afirmó que ningún legislador quería permanecer en el Senado para votar “una ley que es indignante por el capítulo de tierras ”.

La senadora, fiel a su estilo, fue al frente igual. "Está bien, no pudimos tratar uno de los temas por falta de acuerdo, pero quedó claro quién tiene el quórum y quién decide cuándo se sesiona y cuándo no", deslizaron desde el entorno de la jefa del bloque de La Libertad Avanza que quedó enemistada con Villarruel, con quien hoy no conversó cara a cara. "Si lo hacía, se rompían los buenos modales", advirtieron distintas fuentes parlamentarias.

Luego de la aprobación de los 29 pliegos judiciales y de los siete cargos de diplomáticos, Patricia Bullrich tomó la palabra. "Pido un cuarto intermedio para que el 6 de agosto se siga con esta sesión", exclamó cuando iba a empezar el debate del proyecto que habilita la venta de tierras a empresas y estados extranjeros. Esta iniciativa ya tuvo 15 versiones distintas y cuatro veces fue postergada por falta de acuerdos.

Esta vez al Gobierno le faltaron varios de los aliados clave. Andra Cristina (Chubut), Edith Terenzi (Chubut) y Carlos "Camau" Espínola (Corrientes) estuvieron ausentes. Estos eran tres votos que el Gobierno esperaba y con los que hoy no contaba por "conflictos de agenda". Incluso, los dos últimos habían firmado el dictamen.

Pero a medida que pasaban las semanas y el proyecto de Sturzenegger no avanzaba las críticas cada vez crecían más y las presiones hacia dentro de las provincias se hacían sentir. Esto le pasó a los dos senadores del Frente Renovador de la Concordia Misionera, Carlos Arce (Misiones) y Sonia Rojas Decut (Misiones). Se trata de dos aliados que en la mayoría de las votaciones jugaron para el oficialismo.

Pero esta tarde no pudieron asegurar su voto: el espacio político que integran está envuelto en una interna sanguinaria entre el líder histórico Carlos Rovira y el actual gobernador Hugo Passalacqua, que ya se mostró dispuesto a disputarle el poder a su cacique. A esto, se suma la presión interna que se hizo sentir en su provincia por parte de distintas organizaciones no gubernamentales que se opusieron a esta ley.

A esto hay que sumarle el rechazo de tres senadores del radicalismo que están en contra de esta iniciativa: Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kronemberger (La Pampa). Con el rechazo de estos, las indecisiones de otros radicales más las tres ausencias, el panorama parecía cada vez más complejo.

A esto se sumó una vez más el desorden interno de La Libertad Avanza. El ministro Sturzenegger expresó su malestar porque considera que Bullrich le informó hoy mismo cómo iba a quedar el proyecto, algo que la propia senadora niega. "Si ayer se quedaron festejando, no es nuestra culpa", indicó un colaborador de la senadora.

Pero además, desde la cartera de Desregulación no avalaron cómo quedó el sistema de habilitación de la venta de tierras, algo que se conoció en el borrador número 15 de este proyecto, al que accedió MDZ. El esquema que quedó es de habilitación mixta para la venta de tierras a extranjeros. En esto, la provincia tiene la potestad de fijar su propio régimen y, en los casos de excepción (empresas con capital estatal extranjero, zonas de frontera), su autorización es condición necesaria junto con la del Ejecutivo nacional. Así, se prevé que ninguno actúe solo.

Sturzenegger está en contra de darle esta potestad a las provincias como dice el proyecto que hoy iba a ser tratado en el recinto, según dejaron trascender sus voceros y él mismo se lo manifestó a la senadora. Esto es algo que la propia Bullrich considera "sin sentido". "Las provincias tienen sus facultades para hacer sus propios reglamentos internos y definir cómo lo habilitan o no", explicó una fuente que trabaja en el despacho de la senadora, en el primer piso del Palacio Legislativo.

Ahora, el oficialismo deberá trabajar en la versión número 16 de este proyecto para terminar de convencer a los aliados que necesita, pero también a las tropas internas de La Libertad Avanza.

La pequeña victoria de La Libertad Avanza

Pese al traspié, la sesión de este jueves no fue un fracaso. El oficialismo aprobó los pliegos de los 29 pliegos judiciales, entre ellos, el de Víctor Pesino, criticado por el kirchnerismo por haber salvado la reforma laboral en los tribunales, y los siete cargos diplomáticos.

Además le dio ingreso a otra treintena de pliegos donde se destacan los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Este tribunal es de especial relevancia para los hermanos Javier y Karina Milei, ya que por ahí pasarán las causas de corrupción que salpican a este Gobierno, como el de Libra y la Andis.