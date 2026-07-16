Un nuevo revés para Javier Milei: Patricia Bullrich no consiguió los votos para tratar el proyecto de propiedad privada

El kirchnerismo criticó la designación de jueces que impulsa La Libertad Avanza

Antes de tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, La Libertad Avanza comenzó la discusión por los 29 pliegos de candidatos a jueces que impulsa el Gobierno de Javier Milei y siete cargos judiciales. El kirchnerismo criticó a Víctor Pesino.

Se trata del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que busca una prórroga de cinco años en el cargo, después de cumplir los 75 años que establece como límite el reglamento. Se trata de una figura que la Casa Rosada valoró demasiado a principios de este año, cuando rechazó una cautelar de la Confederación General del Trabajo (CGT) que paralizaba la reforma laboral que en febrero sancionó el Congreso de la Nación.

"Lo interrogamos en la audiencia y nos dimos cuenta que no se hbaía olvidado del artículo 14 bis, vimos que conocía la Constitución. Justo, al día siguiente que rechaza la cautelar de la CGT a la reforma laboral el Gobierno manda la propuesta para nombrarlo por cinco años más", señaló Mariano Recalde (Capital Federal). "Y vino acá y contó que estuvo reunido con el ministro Mahiques (Justicia) antes de dictar el fallo. Sale la sentencia y el Poder Ejecutivo manda el pliego", remarcó para mostrar su indignación.