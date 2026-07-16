Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 con más recursos para universidades, jubilaciones y deuda

El Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2026 mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) , con el objetivo de reforzar partidas destinadas al funcionamiento de distintos organismos del Estado, atender aumentos salariales, financiar a las universidades nacionales , cubrir el déficit de las cajas previsionales provinciales y garantizar el pago de la deuda pública.

La norma, publicada este jueves en el Boletín Oficial , argumenta que la adecuación presupuestaria resulta necesaria para evitar que se vea afectada la prestación de servicios esenciales a cargo del Estado nacional. En ese marco, el Ejecutivo dispuso una reasignación de recursos para afrontar mayores gastos en personal, equipamiento, becas, transferencias y funcionamiento de diferentes jurisdicciones.

Uno de los principales puntos del decreto es el incremento del presupuesto de la Secretaría de Educación , dependiente del Ministerio de Capital Humano, para hacer frente a la política salarial de docentes y no docentes de las universidades nacionales. La medida también contempla una ampliación de fondos para el Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano , destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias.

El DNU también fortalece las partidas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para garantizar la continuidad del Programa Monotributo Social , mientras que asigna mayores recursos a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para financiar los déficits de las cajas previsionales provinciales que permanecen bajo la órbita de las provincias.

En ese sentido, el artículo 2 del decreto fija un crédito presupuestario de 409.342 millones de pesos para las transferencias que realiza Anses a las cajas jubilatorias provinciales, con el objetivo de sostener su funcionamiento durante el ejercicio 2026.

Otro de los ejes de la norma es la readecuación de las partidas destinadas al Servicio de la Deuda Pública, con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros asumidos por el Estado nacional. Además, el Gobierno incrementó los recursos previstos para Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal, empresa estatal encargada del desarrollo de contenidos y plataformas educativas.

El decreto también ordena el ingreso de 280.510 millones de pesos al Tesoro Nacional provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado al Programa de Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Según explicó el Ejecutivo, esos recursos corresponden al reintegro de gastos que habían sido afrontados previamente por el Tesoro.

Como parte de la reorganización administrativa, la medida dispone además la transferencia de un cargo y de los créditos presupuestarios correspondientes desde el Ministerio de Economía hacia la Secretaría General de la Presidencia. Asimismo, establece que los organismos cuya naturaleza jurídica haya cambiado durante 2026 continuarán financiándose con las partidas asignadas a sus estructuras de origen hasta que se realicen las adecuaciones presupuestarias definitivas.

El DNU deberá ahora ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que analizará su validez antes de su eventual tratamiento por ambas cámaras del Congreso.