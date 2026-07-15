Javier Milei se emocionó por la Selección argentina y reveló si irá a la final del Mundial 2026

Al término del encuentro, el mandatario se pronunció públicamente ante la victoria agónica. “Una emoción infinita, imposible de describir, pero con la confianza de que sabía que lo podíamos dar vuelta después del gol de ellos, Argentina se lo llevó puesto, lo pasó por arriba, los cambios fueron muy precisos, muy correctos”, afirmó, en diálogo con Radio Mitre.

“Tenía la convicción de que se que se iba a ganar el partido”, aseguró el mandatario, quien, sin citarla, chicaneó a Victoria Villarruel, quien había aseverado que “era mucho más que un partido de fútbol” y lo vinculó a la cuestión Malvinas: “Es un partido de fútbol, hay que entender eso. No hay que caer en slogans berretas, populistas, nacionalistas rancios. No hay que mezclar la hacienda. En eso, digamos, fueron muy claros, fue muy claro Scaloni, fue muy claro”.

Para Milei, “las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos y barretas”. “Estamos haciendo avances enormes en el plano diplomático, hemos conseguido que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse a hablar con nosotros”, valoró.

Volviendo a lo futbolístico, el jefe de Estado señaló: “Estamos todos muy emocionados, estamos hasta las lágrimas, pero, digamos, agradezcamos a este grupo de jugadores gigantes que nos da tantas alegrías, que eso es lo que te hace una alegría más y muy grande. Y ahora, digamos, vamos por España, vamos que le ganamos el domingo y logramos el campeonato”.

Milei lo mirará en Olivos

Consultado sobre si piensa ir a la final del mundial el domingo, respondió: “Vamos a seguir mirándolo desde Olivos como corresponde”. “Miré todos los partidos desde Olivos, lo miro desde Olivos”, señaló en modo de cábala.

“La misma ropa, es más, lo miro con una campera, digamos, ya saben de qué marca, ¿sí? De una petrolera, y transpiro como un condenado, pero, digamos, la única vez que la me la saqué no se hicieron bola, así que no me la saqué nunca más. Así es que, nada, de vuelta, nada, voy a seguir mirándolo desde acá”, completó Milei.

A su vez, confirmó que sigue vigente la propuesta de que, más allá del resultado de la final, los jugadores puedan utilizar la Casa Rosada para celebrar con los argentinos: “Claramente que acá el punto es el modo en que los jugadores quieran festejar, respetarles el modo en que quieran festejar, y nosotros vamos a armar todos los dispositivos como para que ellos puedan festejar tranquilos y que sea una fiesta total, sin manchas”.

“Obviamente, si la voluntad de los jugadores fuera disponer de la Casa Rosada, yo he dicho que la casa rosada está a disposición de los jugadores. Mi hermana diseñó todos los dispositivos para que nadie esté ese día”, concluyó.