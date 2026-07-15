Una encuesta midió las chances que tiene Javier Milei de ser reelecto presidente

La consultora Reale Dalla Torre realizó una reciente encuesta nacional en la que analizó las chances que tiene el presidente Javier Milei de ser reelecto en 2027. El estudio midió la imagen y la intención de voto de diferentes aspirantes a la presidencia pero realizó abordaje especial sobre el “índice de reelegibilidad” que presenta el actual mandatario nacional.

Se trata de un estudio nacional sobre 1.360 casos, mediante un relevamiento digital ponderado a parámetros censales, con un margen de error del 3,3%, el cual fue realizado entre el 25 y el 30 de junio de 2026.

Entrevistada en el programa "Digamos Todo” , de MDZ Radio 105.5 FM , la directora de la encuestadora Martha Reale explicó cómo se mide el novedoso índice de reelegibilidad.

Explicó que el cálculo se realiza a través de la integración de herramientas de inteligencia artificial que permite modelar los datos con mayor potencia, aunque el criterio para medir y los recaudos siguen siendo humanos.

“El índice resume toda la encuesta en un solo número que va del 0 al 100 y considera cómo se elige un presidente en Argentina. El modelo de proyección toma la intención de voto en primera vuelta y luego la intención de voto en la segunda vuelta”, indicó.

La consultora remarcó que “a fines de junio el índice arrojó 72 puntos, con lo cual es un dato súper positivo para el presidente”. En tanto, señaló que también se elaboró un “semáforo que está compuesto por drivers, que en realidad es un tablero de señales que va anticipando ese índice”.

Las chances de reelección de Milei

Según esta encuesta, Milei tiene un índice de reelegibilidad del 72%. Este índice refleja el clima social y político al momento del relevamiento y una oferta electoral supuesta: en particular, supone que el rival del balotaje es Axel Kicillof. Si el peronismo definiera otro candidato, el resultado del balotaje —y con él el índice— podría modificarse. Es una foto del escenario actual, no un pronóstico; se lee con su banda, no como valor cerrado.

El Índice sale de dos mediciones: intención de 1ª vuelta y balotaje. El resto de la batería forma el Tablero de Señales, que explica el porqué del número y anticipa su cambio.

Algunos indicadores que toma este estudio para calcular las chances de reelección son la intención de voto en primera vuelta, donde Milei lograría el 38,5%; también el 41,8% de apoyo al rumbo económico, el 30,7% de aprobación de la gestión y el potencial 52,8% que alcanzaría en un balotaje contra Kicillof.

No gana en primera vuelta, ya que su intención de voto no alcanza el umbral para ganar en el primer turno electoral, pero su fuerza se consolida en el balotaje, como en 2023.

En un escenario de balotaje, le gana al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Milei alcanzaría el 52,8% de los votos válidos, ya que el antikirchnerismo ordenaría la elección.

Asimismo, Reale Dalla Torre también elaboró un tablero de señales que sostienen o erosionan la potencial reelección de Milei.

Imagen de dirigentes y clima electoral

El relevamiento también analizó la imagen de los principales dirigentes políticos del país. El presidente Javier Milei aparece con un 38% de imagen positiva y un 52,4% de imagen negativa y se ubica en el primer lugar.

Le siguen la senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con un 34,2% de imagen positiva y un 50,7% de imagen negativa y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con el 31,8% de imagen positiva y el 53,1% de imagen negativa.

La ex presidenta Cristina Fernández figura con un 31,1% de imagen positiva y un 56,7% de imagen negativa.

La actual vicepresidenta Victoria Villarruel tiene una imagen positiva del 27,3%, a la diputada nacional del FIT, Myriam Bregman, del 24,7% y el ex presidente Mauricio Macri del 22,2%.

Según la inteligencia artificial, 2026 será el año en el que se ponga a prueba la estabilidad económica de la Argentina. EFE

En cuanto a la intención de voto en primera vuelta. Reale Dalla Torre observó que Milei alcanza un 29,3%, seguido por Kicillof con el 17,2%.

En tercer lugar aparece un candidato de un espacio “nuevo” y diferente con el 10,4%, mientras que el voto en blanco cosecha un 12,5%.

Más atrás se ubican Bregman con el 6,5%; Villarruel con el 6,1%; Sergio Massa con el 4,4%; Juan Grabois con el 1,3% y Sergio Uñac con el 0,9%.

Por otro lado, en un escenario de balotaje entre Milei y Kicillof, la encuesta indicó que el actual presidente tiene una intención de voto del 37,7% y el dirigente peronista una del 33,7%.

Finalmente, el estudio consulta sobre la postura del elector en 2027 si ningún candidato lo convence. El 36,9% señala que iría a votar aunque no sabría por quién, el 29,6% votaría al que menos le disguste, el 14,2% votaría en blanco, el 11,9% no iría a votar y el 7,4% anularía el voto.