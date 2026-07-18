¿Bullrich vicepresidenta? La interna libertaria de cara a 2027 y el temor a otra figura con agenda propia

El antecedente de Victoria Villarruel le abre la puerta a la senadora que pasó por todos los espacios políticos y hoy ocupa un lugar central en el oficialismo.

El Gobierno empezó a trabajar con tiempo en el armado presidencial de 2027 y Villarruel no parece ser opción dentro de la fórmula. Javier Milei buscaría un segundo mandato y su entorno ya discute las características que deberá reunir quien complete la boleta. La Casa Rosada pretende evitar que el próximo vice construya una agenda autónoma desde el Senado y remarca la necesidad de un alineamiento dentro de la cúpula.

Victoria Villarruel profundizó sus diferencias con el Ejecutivo durante la sesión del jueves donde cuestionó el proyecto de Propiedad Privada y concentró sus críticas sobre la reforma de la Ley de Tierras. En tiempos de definiciones y necesidad de mostrar unidad, el Gobierno tomó ese episodio como otra prueba de una convivencia cada vez más tensa.

“Después de lo que pasamos con Villarruel, no vamos a permitir que el vice no responda a Casa Rosada. Eso se termina”, expresaron desde el oficialismo sobre el vínculo con la actual titular de la Cámara alta. En este marco, entra a la cancha Patricia Bullrich, quien ingresó en esa evaluación como una alternativa posible del armado presidencial.

Bullrich y Villarruel se cruzaron fuerte en el chat del Senado. N/A Bullrich entra al radar, pero la Casa Rosada le toma examen La exministra de Seguridad conduce el bloque de La Libertad Avanza en el Senado y, en el último tiempo, aumentó su participación en las decisiones parlamentarias. La Casa Rosada anota cada uno de sus movimientos porque necesita ordenar una cámara donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia.

Pero la posibilidad de integrar la boleta presidencial no surge solamente de su peso político, sino porque el oficialismo también considera que Bullrich redujo su autonomía y ajustó parte de su conducta a las necesidades del Ejecutivo. Ese cambio la ubicó entre las opciones consideradas “naturales” por algunos sectores gubernamentales. La candidatura, sin embargo, dependerá de condiciones que todavía debe cumplir.