"Debería dar un paso al costado": el mensaje de Bullrich a Villarruel tras el caos en el Senado

La caída de la sesión por la ley de propiedad privada desató la interna. Bullrich apuntó a la Vicepresidenta sin nombrarla.

Bullrich y Villarruel se cruzaron fuerte en el chat del Senado.

La postergación de la sesión en el Senado que debía tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada este jueves dejó su primera esquirla política.

Después de que trascendiera un fuerte intercambio de mensajes por WhatsApp, Patricia Bullrich apuntó contra Victoria Villarruel —sin mencionarla— con un mensaje publicado en X.

"Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y no está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado", lanzó la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, en una frase cuya destinataria, pese a la omisión del nombre, resultó inequívoca.