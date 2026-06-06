El Gobierno reunirá otra vez a la mesa política, en días claves para Manuel Adorni

Tras la estruendosa sesión en el Senado, el Gobierno volvió a convocar a una reunión de la mesa política, con el objetivo de actualizar las gestiones para impulsar la agenda legislativa de Javier Milei . Será el jueves en Casa Rosada.

Como es habitual, estará la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich , quien viene de protagonizar un tenso momento con los Milei tras pronunciarse públicamente sobre el pliego de la doctora María Verónica Michelli.

La exministra viene de reunirse con la secretaria general de la Presidencia, con quien se sacaron una foto para apaciguar las versiones de ruptura por su nueva insubordinación pública. Sin embargo, los cuestionamientos del oficialismo siguen con la senadora, a quien le reprochan su constante autonomía y le sospechan que piensa realmente en abrirse electoralmente el próximo año.

El encuentro lo encabezará Manuel Adorni . Se prevé que para el día del cónclave el jefe de gabinete ya habría presentado su demorada declaración jurada. Si fuera cierto, lo presentará con el Mundial de Futbol iniciado y a pocos días del debut de Argentina.

Ocurrirá un mes después de que el propio Milei afirmara que su funcionario “tiene todos los papeles listos”, aunque desde entonces no se conoció ninguna información concreta sobre su patrimonio.

En tanto, el oficialismo espera avanzar con otra sesión en el Senado durante junio. Figuran dos proyectos con media sanción como Ley Hojarasca y los cambios al régimen de Zonas Frías, además de impulsar la reforma electoral, donde todavía sigue en puja si incluirá la eliminación de las PASO o un formato de primarias optativas.

Se prevé en los próximos días nuevos encuentros con gobernadores para tratar esos tres temas, tal como hizo el ministro del Interior, Diego Santilli, en su última cumbre en el Consejo Federal de Inversiones.

A su vez, buscan hacer lo propio en la Cámara de Diputados el 24 de este mes, en una sesión que incluirá el tratamiento del proyecto de "Súper RIGI" (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), la ley de "lobby" y la autorización del plan de pago a dos fondos buitre por parte del Estado nacional, iniciativa que el jueves pasado recibió media sanción del Senado.