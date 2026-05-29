Cristian Ritondo le pidió a Manuel Adorni que presente su declaración jurada "cuanto antes"

El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo , reclamó este jueves que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , presente su declaración jurada patrimonial “cuanto antes”, en medio de la polémica por las investigaciones sobre sus bienes y movimientos financieros.

Las declaraciones del legislador se produjeron mientras crece la presión política y judicial alrededor del patrimonio del funcionario.

En diálogo con A24, Ritondo sostuvo que el pedido de presentación ya no depende únicamente de una decisión personal de Adorni, sino que fue impulsado desde el propio Gobierno nacional. “La pidió el Presidente, la anunció el Presidente, ya no es una palabra de él, lo puso el Presidente al anunciarlo”, afirmó el diputado.

Además, recordó que el plazo formal para presentar la documentación vence el 31 de julio, aunque consideró conveniente que la información sea difundida antes. “Si es que la va a adelantar, tiene hasta el 31 de julio, me parece que cuanto antes la presente mejor”, agregó.

Qué investiga la Justicia sobre Manuel Adorni

La situación de Manuel Adorni se desarrolla en paralelo a una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en Comodoro Py.

En ese expediente, el fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó distintas medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y de su entorno familiar.

Entre las actuaciones judiciales se encuentra el análisis de:

cuentas bancarias;

consumos con tarjeta;

movimientos financieros;

operaciones inmobiliarias;

niveles de endeudamiento;

y gastos registrados desde 2022.

Desde el entorno de Manuel Adorni señalaron que el funcionario dará explicaciones ante la Justicia y que la presentación se realizará dentro de los plazos previstos por la normativa vigente.

Sin embargo, en las últimas semanas crecieron los pedidos para que la documentación sea difundida de manera anticipada, tanto desde sectores políticos como desde distintos ámbitos públicos y hasta por parte del FMI.