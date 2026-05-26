En medio de la feroz interna, se reunió la mesa política: sin nueva agenda y se dilata Zonas Frías

A un día de la reunión de gabinete , el Gobierno llevó a cabo este martes un encuentro de los funcionarios que conforman la mesa política , entre ellos el jefe de ministros, Manuel Adorni , y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Se destacó, además, el nuevo mano a mano del asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , en medio de la feroz interna entre esas dos facciones libertarias luego de que el consultor denunciara públicamente al karinista de usar cuentas falsas en para atacar funcionarios.

Las fuentes consultadas afirmaron que, en las dos horas de cumbre, “no se habló de la interna” y que solo hubo momentos de cierta broma al respecto, en una señal de querer demostrar que no es un tema que alborote la gestión. Tampoco se citó la situación judicial de Adorni, quien prevé presentar su declaración jurada en los próximos días.

A su vez, asistió el ministro de Economía Luis Caputo ; la senadora Patricia Bullrich ; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt ; y el asesor presidencial y la mano derecha de “El Jefe”, Eduardo "Lule" Menem.

De acuerdo con la agenda legislativa que buscan impulsar los violetas, figura una sesión en el Senado para el 4 de junio, día que se tratará los proyectos que forman parte del temario de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pliegos judiciales y un acuerdo con los bonistas por el default del 2001. Quedó en stand by la inclusión del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes -Patent Cooperation Treaty (PCT) con Estados Unidos.

No estará en el temario los proyectos con media sanción de la última sesión de la Cámara Baja. Entre ellos la reducción de las regiones alcanzadas por el Régimen de Zonas Frías ni la Ley Hojarasca, que elimina “leyes obsoletas”.

El Gobierno todavía necesita robustecer los votos para garantizar que el expediente no tambalee en el recinto. Será sustancial que disponga la creación de un régimen de “zonas cálidas” para algunas provincias del norte, cruciales para la aprobación en Diputados del proyecto.

El ambicioso paquete de reformas enviado al Congreso

También se empezó a delinear el raid parlamentario de los proyectos enviados en las últimas horas al Congreso como la Ley de Ludopatía; el super RIGI; la Ley de Lobby y la derogación de la ley de etiquetado frontal.

Se determinó postergar la presentación de otros proyectos que están prácticamente definidos, como la ley de sociedades, la reforma de la Ley de Medios, como cambios en el trabajo del Conicet y en una ampliación del esquema de juicios por jurado en todo el país.

Tampoco tiene fecha la reforma electoral que propone La Libertad Avanza, entre otros motivos por la falta de consenso para eliminar las PASO. No obstante, siguen en pie otras alternativas, que adelantó MDZ.