Aprobaron la exploración de litio en zonas de San Rafael y Malargüe: cómo votaron los senadores

La Cámara de Senadores aprobó con amplia mayoría la Declaración de Impacto Ambiental de la exploración del proyecto de sales de litio "Don Luis y otro" , ubicado en los departamentos de San Rafael y Malargüe.

La iniciativa tuvo 34 votos afirmativos y solamente 4 en contra, por lo que ahora pasará a la Cámara de Diputados en revisión.

Tanto el oficialismo (UCR en alianza con La Libertad Avanza y el PRO) como el espacio Encuentro Mendocino (interbloque entre el Partido Justicialista y La Unión Mendocina) y el Partido Demócrata, aprobaron la DIA de exploración.

En tanto, votó en contra el sector kirchnerista del PJ (denominado Fuerza Patria) con Félix González y Omar Parisi; más el senador Dugar Chappel del Partido Verde; y también Flavia Manoni, única legisladora de Encuentro Mendocino que se mantuvo en disidencia.

Captura

De esta forma, la Cámara Baja ratificó la DIA dispuesta por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental para el emprendimiento de litio proyectado en el sur provincial a cargo de la empresa mendocina El Jarillar SA, asociada a la compañía australiana Ampere Lithium.

El expediente corresponde a un desarrollo ubicado en los departamentos de San Rafael y Malargüe, sobre una superficie de 234.256,5 hectáreas, y llega a esta instancia tras completar un proceso de evaluación técnica, ambiental e institucional que incluyó la intervención de organismos sectoriales, una visita técnica al área y la realización de dos audiencias públicas.

En busca de litio en Mendoza

El proyecto Don Luis y Otros tiene como finalidad obtener información técnica precisa sobre el potencial de sales de litio y otros minerales estratégicos presentes en la zona de Salinas del Diamante, un área de relevancia geológica ubicada entre los departamentos de San Rafael y Malargüe, en el Sur de Mendoza.

La etapa de exploración permitiría definir con mayor claridad las características del subsuelo, la calidad de las salmueras y la factibilidad de avanzar en futuros estudios de mayor detalle, siempre dentro del marco normativo.

El litio es considerado un recurso clave para la transición energética global, por su utilización en baterías para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, telefonía móvil y diverso equipamiento tecnológico.

Desde el Gobierno provincial resaltaron que contar con información ambiental y técnica adecuada sobre su presencia en el territorio provincial es fundamental para planificar un desarrollo responsable, con controles estrictos y participación ciudadana.

Por su parte, sostuvieron que el avance de este tipo de iniciativas contribuye también a diversificar la matriz productiva de Mendoza, generando oportunidades para profesionales, proveedores locales y comunidades del Sur mendocino.