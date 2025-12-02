Proyecto Don Luis: así serán los primeros pasos de la exploración de litio en el sur mendocino

El proyecto de exploración de sales de litio "Don Luis y Otros" se encuentra a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para iniciar sus trabajos y activar la primera fase de la exploración. Tras la audiencia pública realizada el fin de semana, que sumó un amplio apoyo, los propietarios del proyecto ya definieron los pasos que se seguirán una vez conseguida la luz verde administrativa.

Dos Luis es un proyecto de exploración que se desarrollará en dos etapas en las Salinas del Diamante (San Rafael y Malargüe). El presidente de Ampere Lithium, Eduardo Piñero , anticipó que la exploración comenzará con la geofísica y el mapeo superficial. La compañía, una de las socias que forman parte del proyecto, dijo que estas acciones se iniciarán cuánto antes, dependiendo del tiempo que demore la aprobación de la DIA. Estas tareas se alinean con la Etapa 1 del plan de trabajo, que consiste en acciones de baja intensidad, como el mapeo geológico y la prospección geofísica.

Piñero detalló los plazos: esperan contar con la aprobación de la DIA durante diciembre . La geofísica comenzaría de forma inmediata, a finales de este año o en enero, dependiendo de la demora que tenga el proceso administrativo.

La información obtenida de esta primera etapa es crucial para avanzar a la perforación. Piñero señaló que se necesita de "menos de tres meses" para obtener los datos del mapeo geofísico. Este plazo permitirá a la compañía definir la ubicación de los pozos y tomar las muestras en profundidad.

La Etapa 2 del proyecto implica la perforación en cinco pozos con profundidades que varían entre los 90 y 600 metros . La meta es tomar muestras de 1.000 litros por cada pozo para su posterior análisis. El objetivo final de la exploración es determinar el volumen y la concentración del mineral en la salmuera para obtener la viabilidad técnica y avanzar a la explotación.

Proceso administrativo y respaldo

El proyecto "Don Luis y Otros", impulsado junto a la minera El Jarillar S.A., busca obtener información técnica precisa sobre el potencial de sales de litio y otros minerales estratégicos en una superficie que abarca 234.256 hectáreas en San Rafael y Malargüe.

Respecto a la DIA, Piñero indicó que el resultado de la audiencia pública reciente fue claro y se desarrolló en un ámbito de respeto. Aunque se mantiene a la espera de la "respuesta final desde la Dirección de Minería", el ejecutivo aclaró que, por tratarse de sales de litio, el proyecto "no tiene la obligación de pasar por legislatura".

Para la gestión de recursos, el agua necesaria para las perforaciones (estimada en 25 litros por metro perforado) se compra y transporta desde proveedores habilitados , lo que evita la extracción de agua del recurso hídrico local.

Para una futura explotación, Ampere Lithium planea utilizar la tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE). Piñero detalló que el DLE se realizará en una planta con filtros, lo que representa un impacto ambiental "mucho más positivo y bajo".

El Informe de Impacto Ambiental cuenta con dictámenes técnicos de organismos como la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI - UNCuyo) , el Departamento General de Irrigación y la Dirección de Áreas Protegidas.