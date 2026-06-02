ARCA simplifica la facturación: así funciona la herramienta pensada para monotributistas

Para quienes trabajan por cuenta propia, cada minuto cuenta. Entre clientes, entregas, presupuestos y tareas administrativas, la emisión de facturas suele convertirse en una gestión más dentro de una jornada ya cargada de actividades. Con el objetivo de simplificar ese proceso, ARCA puso a disposición de los monotributistas una herramienta que permite generar comprobantes electrónicos desde el celular, sin necesidad de utilizar sistemas complejos de facturación.

La plataforma se llama Facturador y está destinada a todos los contribuyentes adheridos al Monotributo, incluidos los monotributistas sociales. El sistema funciona de manera online y permite emitir comprobantes directamente desde un dispositivo móvil o una computadora. La propuesta busca facilitar la registración de operaciones cotidianas para pequeños comercios, trabajadores independientes y prestadores de servicios que necesitan facturar de forma rápida y sencilla.

Uno de los principales atractivos del Facturador es su simplicidad. Para comenzar a utilizarlo, el contribuyente debe ingresar con su CUIT y clave fiscal, cargar los datos de la operación y emitir el comprobante correspondiente. El sistema permite mantener la sesión activa durante varias horas para agilizar la emisión de múltiples comprobantes a lo largo de la jornada.

Además, la herramienta fue diseñada para adaptarse a distintos dispositivos. Puede utilizarse desde el navegador o instalarse como aplicación de acceso rápido tanto en teléfonos celulares como en computadoras. Esto permite que los usuarios facturen desde cualquier lugar con conexión a internet, una ventaja especialmente valorada por quienes realizan actividades fuera de una oficina o local comercial.

El Facturador permite generar tickets y comprobantes electrónicos tipo C destinados a consumidores finales, además de notas de crédito vinculadas a esas operaciones. También ofrece la posibilidad de visualizar, descargar y consultar el historial de comprobantes emitidos, facilitando la administración de la documentación fiscal.

ARCA informa sobre importantes cambios para monotributistas. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ ARCA informa sobre importantes cambios para monotributistas. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Sin embargo, la herramienta tiene algunas limitaciones. Según la información oficial, no puede utilizarse cuando el monto de la operación supera los $500.000. En esos casos, el contribuyente debe recurrir a otros sistemas de facturación habilitados por ARCA.

Los beneficios para los monotributistas

La principal ventaja del sistema es la reducción de pasos para emitir comprobantes. A diferencia de otras modalidades que requieren configuraciones más avanzadas, el Facturador apunta a usuarios que necesitan resolver operaciones cotidianas de manera rápida y segura. La plataforma también permite compartir los comprobantes por correo electrónico o aplicaciones de mensajería, evitando impresiones innecesarias y simplificando la entrega al cliente.

Otro aspecto destacado es que la herramienta forma parte de una estrategia más amplia de digitalización impulsada por ARCA para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En paralelo, los monotributistas continúan teniendo disponibles otras alternativas como "Comprobantes en Línea" o los controladores fiscales, dependiendo de las características de cada actividad.

En un contexto donde cada vez más gestiones se realizan desde el teléfono, el Facturador se presenta como una opción práctica para quienes buscan resolver la facturación diaria sin complicaciones. Para miles de monotributistas, la posibilidad de emitir comprobantes desde el celular puede representar una diferencia importante en términos de tiempo, organización y comodidad.