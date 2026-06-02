ARCA dio a conocer los datos de recaudación tributaria de mayo
La recaudación tributaria de ARCA mejoró en mayo, cortando una racha de nueve meses negativos y mostrando crecimiento real por primera vez en el año.
La recaudación tributaria registró una mejora en mayo y volvió a crecer por encima de la inflación después de nueve meses. Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ingresos alcanzaron los $21,5 billones, lo que representó un incremento interanual del 35,6 por ciento.
La recuperación estuvo impulsada principalmente por el desempeño del Impuesto a las Ganancias, que recaudó más de $8 billones y mostró una suba interanual del 67,9 por ciento. También se destacó Bienes Personales, con ingresos por casi $78.000 millones y un crecimiento del 95,5 por ciento respecto de mayo del año pasado.
Los impuestos que más aportaron
Otro de los tributos con un resultado favorable fue el Impuesto a los Combustibles, cuya recaudación aumentó 42,6 por ciento interanual y superó los $536.000 millones. Por su parte, el impuesto sobre Créditos y Débitos Bancarios, conocido como impuesto al cheque, aportó $1,4 billones, con una mejora del 28,5 por ciento.
Sin embargo, no todos los impuestos acompañaron la recuperación. El IVA, uno de los principales indicadores del nivel de consumo, recaudó $5,3 billones y registró una suba nominal del 22,6 por ciento, por debajo de la inflación acumulada del período.
Las áreas que siguen mostrando caídas
Los tributos vinculados al comercio exterior tuvieron un desempeño dispar. Los Derechos de Exportación sumaron $567.117 millones, pero registraron una caída interanual del 18,3 por ciento, mientras que los Derechos de Importación y otros conceptos aduaneros crecieron apenas 5,2 por ciento, con ingresos por $489.413 millones.
De esta manera, mayo se convirtió en el primer mes en el que la recaudación tributaria logra crecer en términos reales después de una prolongada racha negativa. El resultado estuvo explicado principalmente por la fuerte expansión de Ganancias y Bienes Personales.