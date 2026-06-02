ARCA dio a conocer los datos de recaudación tributaria de mayo

La recaudación tributaria de ARCA mejoró en mayo, cortando una racha de nueve meses negativos y mostrando crecimiento real por primera vez en el año.

ARCA informó que la recaudación tributaria alcanzó los $21,5 billones en mayo y mostró una mejora frente a la inflación.

La recaudación tributaria registró una mejora en mayo y volvió a crecer por encima de la inflación después de nueve meses. Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ingresos alcanzaron los $21,5 billones, lo que representó un incremento interanual del 35,6 por ciento.

La recuperación estuvo impulsada principalmente por el desempeño del Impuesto a las Ganancias, que recaudó más de $8 billones y mostró una suba interanual del 67,9 por ciento. También se destacó Bienes Personales, con ingresos por casi $78.000 millones y un crecimiento del 95,5 por ciento respecto de mayo del año pasado.

Los impuestos que más aportaron Otro de los tributos con un resultado favorable fue el Impuesto a los Combustibles, cuya recaudación aumentó 42,6 por ciento interanual y superó los $536.000 millones. Por su parte, el impuesto sobre Créditos y Débitos Bancarios, conocido como impuesto al cheque, aportó $1,4 billones, con una mejora del 28,5 por ciento.

Sin embargo, no todos los impuestos acompañaron la recuperación. El IVA, uno de los principales indicadores del nivel de consumo, recaudó $5,3 billones y registró una suba nominal del 22,6 por ciento, por debajo de la inflación acumulada del período.

ARCA La recaudación tributaria volvió a crecer en términos reales, aunque el IVA y las retenciones mostraron un desempeño más débil. MDZ