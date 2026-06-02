YPF completó con éxito en Puerto Quequén la carga de cadenas y anclas destinadas a la futura operación offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) , en Punta Colorada, Río Negro .

Las tareas logísticas, que demandaron una planificación de alta complejidad y fueron ejecutadas en tiempo récord, permitieron embarcar componentes críticos para el sistema de fondeo, que será instalado en el lecho marino por un buque especializado de la empresa noruega DOF Group ASA , dando inicio a una nueva etapa en el desarrollo del proyecto.

YPF completó en Puerto Quequén una operación clave para la obra offshore del proyecto VMOS

En este sentido, Horacio Marín , presidente y CEO de YPF , señaló: “El desarrollo de Vaca Muerta requiere infraestructura a la altura de los grandes proyectos globales. Cada etapa que completamos refuerza nuestra visión de construir una plataforma exportadora de clase mundial”.

El fondeo constituye un componente esencial para la futura operación offshore, ya que permitirá fijar la posición de las dos monoboyas que integran este sistema en altamar. Con la finalización de la operación de carga en Quequén , el proyecto avanza hacia la fase de instalación offshore, acercándose a completar la cadena que conecta la producción de Vaca Muerta con los mercados internacionales.

YPF completo en Puerto Quequen una operacion clave 2 Vaca Muerta Oil Sur suma equipamiento offshore para Punta Colorada.

“Este hito representa un avance concreto en la infraestructura offshore, orientada a consolidar la exportación de petróleo y posicionar a la Argentina en el mercado global”, destacó Gustavo Chaab, CEO de VMOS.

Infraestructura de escala global Los materiales movilizados en esta primera campaña reflejan la magnitud del desarrollo offshore:

Seis anclas tipo High Holding Power (HHP), de aproximadamente 42 toneladas cada una.

Seis cadenas de fondeo de 400 metros de longitud, con un peso cercano a 72 toneladas por unidad.

YPF completo en Puerto Quequen una operacion clave 4 La maniobra incluyó piezas de gran porte y demandó una planificación compleja. YPF

En una segunda campaña logística se prevé la movilización del mismo equipamiento, en iguales características y cantidades. Esta operación permitirá asegurar las futuras instalaciones offshore en el lecho marino, garantizando condiciones operativas seguras para la exportación de crudo mediante buques tipo VLCC.