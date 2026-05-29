Se derrumban las ventas de combustibles: cayó por tercer mes consecutivo en abril

El consumo de combustibles se contrajo en abril 2,3% interanual y cayó por tercer mes al hilo. Durante el primer cuatrimestre del año, las ventas caen 1,2%. Entre las empresas petroleras, sólo YPF logró mostrar resultados positivos en el cuarto mes de 2026.

En abril, se despacharon 1.333.298 metros cúbicos (m³) de nafta y gasoil, un 2,38% menos que el mismo mes del año pasado y una baja de 1,98% contra marzo de este año, según informe realizado por Surtidores en base a datos de la Secretaría de Energía.

Los datos marcan que el mes pasado las ventas de nafta súper bajaron 1,18% y las de gasoil 0,03%. La caída mensual fue mayor en los combustibles premium: el consumo de gasoil de mayor calidad se redujo 3,22%, mientras que las naftas premium registraron una merma de 5,93%, sintetizó un informe del portal especializado Surtidores.

De acuerdo a un estudio de la consultora Politikon Chaco, las ventas de combustibles al público en todo el país descendieron un 1,2% en el primer cuatrimestre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025. La baja estuvo traccionada principalmente por el gasoil, que retrocedió 2,4%, y en menor medida por la nafta, que disminuyó 0,4%.

La nafta premium sube y la súper cae

Por otra parte, la dinámica de las ventas registró un comportamiento dispar entre los distintos segmentos de combustibles. Mientras que la nafta súper cayó 1,63% interanual, el diésel Grado 2 se desplomó 9,96%.

En tanto, los combustibles premium mostraron aumentos: la nafta premium avanzó 0,76% interanual y el gasoil Grado 3 incrementó 5,85%.

YPF, la única petrolera con subas

Respecto a las empresas, según el portal Surtidores, YPF fue la única petrolera que reflejó aumentos en sus ventas durante el cuarto mes del año. La petrolera estatal vendió 746.648 metros cúbicos y mostró un crecimiento interanual del 1,79%.

El resto de las compañías registró caídas: Shell retrocedió (-8,58%); Puma Energy (-10,61%); Axion (-3,89%); y Dapsa (-10,4%).

En el sector advierten que, si no mejora el poder adquisitivo y continúan las subas en los surtidores, la retracción del consumo podría profundizarse durante los próximos meses.

Provincia por provincia

En el desagregado por provincias, Buenos Aires volvió a concentrar el mayor volumen de ventas del país con 468.312 metros cúbicos comercializados durante abril.

En segundo lugar quedó Córdoba con 141.750 metros cúbicos. La cifra implicó una caída interanual del 5,74%,

En tanto, Santa Fe mostró una variación prácticamente estable.

Entre las provincias con mejores desempeños destacaron: San Juan (+4,12%), Neuquén (+3,08%) y Tucumán (+2,88%).