La ambigua conclusión sobre Mendoza que dejó la gran cumbre de exploración minera

Argentina Rocks desembarcó en Mendoza con una premisa ambiciosa: convertir a la provincia en uno de los grandes puntos de encuentro de la exploración minera de la región andina. Durante dos jornadas, el salón del Hotel Sheraton reunió a geólogos, ejecutivos de compañías internacionales, investigadores, consultores, funcionarios y especialistas técnicos que llegaron desde distintas provincias argentinas, Chile, Canadá y otros mercados vinculados a la minería para debatir sobre el futuro de la exploración y las oportunidades de inversión en el país.

En ese escenario, Mendoza buscó posicionarse con un doble objetivo: mostrar su potencial geológico y, al mismo tiempo, exhibir el entramado institucional, técnico y financiero que intenta construir para acelerar el desarrollo de nuevos proyectos mineros. Sin embargo, el evento también dejó una cuenta pendiente para la provincia vinculada con la participación empresaria local durante el evento .

Si bien la provincia fue la anfitriona de esta parte del evento, fuentes cercanas a la organización del evento confesaron a MDZ Online la ambigüedad que dejó la cita. Por un lado, la gran convocatoria y participación del sector técnico, pero por el otro la escasa presencia de firmas mendocinas como expositores de la feria, algo que sí se vio de otras regiones del país o Chile.

En este sentido, la gran participación local se dio por medio del stand institucional del Gobierno provincial e Impulsa Mendoza , donde se concentraron presentaciones sobre distritos mineros, estudios geológicos, herramientas de financiamiento, programas de capacitación y acuerdos con empresas vinculadas al sector.

El director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal , definió al encuentro como una oportunidad estratégica para volver a poner a la provincia en el radar internacional de la exploración minera. “Esta es una gran oportunidad para volver a mostrarnos al mundo y exhibir el potencial que tiene Mendoza. Hoy se va a hablar muchísimo de la provincia, no solamente por su cercanía con algunos de los proyectos y objetivos de exploración más importantes del mundo, que están del otro lado de la cordillera, sino también por todo el trabajo histórico realizado en materia de investigación y lo que viene desarrollando la Dirección de Minería con la consolidación de su banco geológico”, sostuvo.

Según explicó el funcionario, uno de los principales ejes del trabajo provincial pasa por consolidar información técnica y ponerla a disposición de empresas e inversores. “Creemos que el primer gran disparador para una inversión minera es justamente el trabajo geológico y la identificación del potencial”, señaló.

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Los anuncios para la minería de Mendoza

Desde Impulsa Mendoza, el CEO Sebastián Piña aseguró que el objetivo fue aprovechar la presencia de referentes internacionales para mostrar las distintas iniciativas que la provincia impulsa en minería, educación y financiamiento.

Entre las actividades previstas figuraron exposiciones sobre el Malargüe Distrito Minero Occidental y el nuevo distrito minero del norte provincial, con presentaciones enfocadas en aspectos ambientales, planificación territorial y potencial geológico. También se incluyeron avances sobre estudios técnicos desarrollados junto a especialistas del sector y la presentación del programa “Impulsando el Conocimiento”, orientado a capacitación y socialización de la actividad minera.

Uno de los anuncios destacados fue la firma de un convenio entre Impulsa Mendoza y PSJ Cobre Mendocino para profundizar el trabajo conjunto en torno al desarrollo del proyecto y de la actividad minera provincial. A eso se sumó la presentación del fondo cerrado en oferta pública que la empresa estatal busca estructurar como herramienta financiera para acelerar inversiones en minería.

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La élite técnica de la exploración minera

Pero más allá de la presencia institucional, Argentina Rocks dejó en evidencia el nivel técnico que hoy atraviesa el debate minero en Argentina. La agenda del congreso estuvo dominada por exposiciones de alto perfil académico y profesional vinculadas a metalogenia, tectónica, exploración avanzada, geoquímica, depósitos de pórfidos y modelos geológicos complejos.

El programa reunió a referentes internacionales como el geólogo Jeffrey Hedenquist, especialista en sistemas epitermales; José Perelló, reconocido por sus trabajos sobre la franja de Vicuña; Víctor Ramos, una de las principales autoridades en tectónica andina; y ejecutivos de compañías como BHP, Teck Resources, Glencore y First Quantum Minerals.

Las temáticas abordadas mostraron además la diversidad geológica y territorial del país. Hubo bloques específicos dedicados a Salta, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, además de paneles enfocados en proyectos binacionales y en la relación geológica entre Argentina y Chile.

En la primera jornada, las exposiciones se concentraron en la dotación geológica argentina, la exploración cuprífera en Salta y las oportunidades de desarrollo en Mendoza, con presentaciones vinculadas a Malargüe Oeste, Huemul y recursos minerales mendocinos.

El segundo día estuvo marcado por un fuerte foco en San Juan y la franja de Vicuña, con avances técnicos sobre proyectos como El Pachón, Altar, Lunahuasi y Piuquenes. También hubo espacio para analizar depósitos sedimentarios en Neuquén y el potencial del Macizo del Deseado y Somuncurá en la Patagonia argentina.

En tanto, la apertura oficial estuvo encabezada por la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, quien remarcó la decisión política de la provincia de fortalecer la exploración minera como paso previo al crecimiento productivo del sector.

“Mendoza decidió apostar al desarrollo de la industria minera y darle volumen a la exploración, porque eso es justamente lo que nos va a permitir tener en el futuro más proyectos de producción”, afirmó ante un auditorio integrado por profesionales, empresas y especialistas internacionales.